Игралият в Ливърпул нов ас на Локо София не посочи Клоп като най-добрия треньор, с когото е работил

Новото попълнение на Локомотив София Джордан Айб, който в кариерата си е играл за Ливърпул и Борнемут, даде интервю за предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия. Атакуващият състезател изненада с отговора си на въпрос за най-добрия треньор, с когото е работил. Крилото посочи своя наставник в Борнемут Еди Хау, въпреки че в редиците на мърсисайдци се подвизаваше под ръководството на Юрген Клоп.

Айб: Еди Хау е най-добрият, с когото съм работил

"Всеки треньор по нова време беше важен за мен. Признателен съм на всеки един мениджър, с когато съм работил. Юрген Клоп, Брендън Роджърс, Ричард Добсънс, когато бях в Уикъмб, Еди Хау, който за мен е най-добрият на и извън терена. Той ми помогна много в един тежък период от живота ми и това допринесе за развитието на кариерата ми. Помогна ми да се изправя. Той ме накара да покажа най-добрите си качества", заяви Айб в интервю за "Арена Спорт" и обясни избора си.

"Не ми се влиза в тази тема, но истината е, че той беше до мен в едни доста трудни времена в моя живот. За това бих посочил Еди Хау като най-добрият, с когато съм работил. Признателен съм и на асистента му Джейсън Тиндал. Футболът за мен е нещо голямо, нещо велико. Може да направиш дълга или кратка кариера, но има толкова хубави неща, които може да ти се случат и след футбола. Животът все пак продължава. Може да играеш футбол около 15-20 години. А след футбола имаш още 30, 40 или 50 години. Еди Хау ми помогна да разбера смисъла на живота, дори и без футбола", разказа крилото.

