Спорт:

КЗП: Търговците нямат право да изискват плащане само с карта

10 януари 2026, 10:28 часа 323 прочитания 0 коментара
КЗП: Търговците нямат право да изискват плащане само с карта

Потребителите не могат да бъдат принуждавани да плащат само с банкова карта. Клиентът има право да избере плащане в брой – в левове или евро, или с карта. В КЗП вече има жалби за бензиностанции и търговски обекти, въвели плащане само с карта — практика, която подлежи на санкции. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в ефира на bTV. И напомни, че глобите за нарушения започват от 5000 лева и могат да достигнат значително по-високи размери. При първи нарушения КЗП прилага по-ниски санкции, но при повторни — глобите ще бъдат в горната граница.

ОЩЕ: "Целият бизнес е зад нас": Председателят на КЗК с оценка след въвеждане на еврото

Межу лева и евро

КЗП е установила случаи и е получила сигнали за търговци, които връщат ресто само в левове. По думите на Колячев законът е категоричен - ако търговецът има наличност в евро, рестото трябва да се връща изцяло в евро, независимо дали плащането е направено в левове или в евро. Единственото изключение е при изчерпана наличност в евро, когато по изключение може да се върне ресто в левове.

От сряда работи координационен център, който ще подпомага наблюдението и контрола при въвеждането на еврото. 

С въвеждането на еврото сигналите към КЗП са нарастнали, като само за последната седмица са постъпили 4 152 жалби. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Икономист: Не се сбъдват апокалипсисите, които някои чертаеха за еврото

При съмнение за фалшива банкнота търговецът може да откаже да я приеме. Препоръката на полицията е банкнотата да бъде проверена в районно управление. Ако не е фалшива, тя се изземва без санкция за притежателя. "Опитът за разпространение на фалшиви пари е престъпление", припомни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
КЗП въвеждане на еврото ресто
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес