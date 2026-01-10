КЗП: Търговците нямат право да изискват плащане само с карта

Потребителите не могат да бъдат принуждавани да плащат само с банкова карта. Клиентът има право да избере плащане в брой – в левове или евро, или с карта. В КЗП вече има жалби за бензиностанции и търговски обекти, въвели плащане само с карта — практика, която подлежи на санкции. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в ефира на bTV. И напомни, че глобите за нарушения започват от 5000 лева и могат да достигнат значително по-високи размери. При първи нарушения КЗП прилага по-ниски санкции, но при повторни — глобите ще бъдат в горната граница.

Межу лева и евро

КЗП е установила случаи и е получила сигнали за търговци, които връщат ресто само в левове. По думите на Колячев законът е категоричен - ако търговецът има наличност в евро, рестото трябва да се връща изцяло в евро, независимо дали плащането е направено в левове или в евро. Единственото изключение е при изчерпана наличност в евро, когато по изключение може да се върне ресто в левове.

От сряда работи координационен център, който ще подпомага наблюдението и контрола при въвеждането на еврото.

С въвеждането на еврото сигналите към КЗП са нарастнали, като само за последната седмица са постъпили 4 152 жалби.

При съмнение за фалшива банкнота търговецът може да откаже да я приеме. Препоръката на полицията е банкнотата да бъде проверена в районно управление. Ако не е фалшива, тя се изземва без санкция за притежателя. "Опитът за разпространение на фалшиви пари е престъпление", припомни той.