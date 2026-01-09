Голяма легенда на "армейците": Димитър Пенев заслужава стадионът на ЦСКА да носи неговото име

Една от големите легенди на ЦСКА Аспарух Никодимов сподели мнение, че покойният Димитър Пенев заслужава новият стадион на ЦСКА да носи неговото име. Такава идея се прокрадна след кончината на Стратега в началото на годината. По-рано Димитър Бербатов също се застъпи за предложението, дошло от страна на феновете, но на този етап клубът избра да кръсти детско-юношеската си школа на Пенев.

Аспарух Никодимов: "Димитър Пенев е номер 1"

"Няма да е зле, ако „Българска армия“ се казва така, защото той е дал достатъчно. Може би имаме и други играчи, които също са дали, но Пената беше голяма фигура в българския футбол. Внасяше негов си хумор в отбора. Беше светъл човек и не помня да се е скарал някой и да е имал кавга. Около него винаги беше весело, за мен той е №1", каза Паро Никодимов в предаването "Арена Спорт" по БНТ 1.

Още: Благодарят за обединението на българите: Посолството ни в Скопие изпрати Димитър Пенев

Димитър Пенев почина на 3 януари на 80-годишна възраст. Той е треньор номер 1 на България за ХХ век заради големите си заслуги с националния отбор по футбол и достигнатото четвърто място в света на САЩ '94. Пенев е и сред най-добрите треньори, заставали начело на ЦСКА, като е дал път във футбола на големи имена - от поколението на Христо Стоичков до това на Димитър Бербатов.

Още: "Димитър Пенев бе архитектът на грандиозния успех от САЩ '94! Той даде път на много големи имена във футбола"