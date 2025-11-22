Локо София излъга безидеен Черно море на "Тича", защитник скри шапката на "моряците"

Локомотив София постигна ценен успех с 1:0 при визитата си на Черно море в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. На "Тича" единственото редовно попадение в мача реализира централният защитник на "червено-черните" Раян Бидунга, който се разписа след впечатляващ индивидален рейд. В хода на сблъсъка два гола на "моряците" бяха отменени заради засади. Подобен малшанс имаха и гостите, чието попадение не бе зачетено, тъй като Бидунга игра с ръка. Тимът на Илиан Илиев остава с 27 точки на третатата позиция. Локо София събра 19 пункта, които му отреждат осмо място.

Домакините влязоха много добре в срещата. Сидни дори прати топката в мрежата. Голът обаче бе отменен заради засада в хода на атаката на Густаво Франса. Възпитаниците на Станислав Генчев отвърнаха с изстрел на Делев, при който Томов се намеси. В 13-ата минута младият страж не изби топката по най-добрия начин при центриране от корнер. Стигна се до ново подаване по въздух и карамбол, от който се възползва Даскалов, за да отбележи.

Красив гол на Бидунга

ВАР обаче се намеси, а главният съдия Георги Гинчев не зачете попадението заради игра с ръка на Бидунга. Централният защитник обаче се реваншира малко по-късно. Той тръгна на индивидуален рейд, а противниците го допуснаха прекалено лесно, което позволи на Раян Бидунга да матира Кристиан Томов със силен шут от малък ъгъл.

Последва период, изпълнен предимно с битка на терена. През втората част момчетата на Илиан Илиев опитваха да създадат нещо по-опасно, но сякаш нямаха идея как да се случи това. На контраатака пък "железничарите" изтърваха няколко добри ситуации. В 60-ата минута ново попадение на Сидни не бе зачетено заради засада.

Четврът час преди да изтече редовното време великолепна намеса на Томов предотврати гол на Реян Даскалов. В 90-ата минута Октавио пропусна сам срещу вратаря. В добавеното време удар с глава на Калкан мина опасно близо до целта.

