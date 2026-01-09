Впечатляващ маркетинг: Лидерът във Втора лига представи двама нови с помощта на Minecraft (ВИДЕО)

Лидерът във Втора лига Дунав Русе впечатли с иновативни маркетинг умения при представянето във Фейсбук на двама своите нови футболисти. "Драконите" използваха популярната компютърна игра Minecraft, за да обявят привличането на 22-годишния полузащитник Ивалдо Руфе и младия вратар Марио Младенов със симаптично видео. Клипът започва с две човечета, които влизат в стадион и откриват сандък, а в него е скрито послание.

След обръщение към съответния футболист пише: "Добре дошъл в Дунав". Видеото продължава с преход към действителността, в който се показват истинските образи на играчите. Ивалдо Руфе е родом от Гвинея-Бисау и е преминал през клубове в Португалия - Леишоиш, Рибейрао и Брито, откъдето е привлечен в Русе. Изявява се основно като дефанзивен полузащитник, като може да бъде използван и в по-задни позиции, отбелязаха още от щаба на "драконите".

Другото ново попълнение е 19-годишният вратар Марио Младенов, който пристигна в Русе малко преди края на 2025 година. Той преминава в Дунав като свободен агент. В хода на своята кариера е бил част от академията на Левски, както и австрийски отбори, сред които Адмира Вакер и Рапид Виена. От Дунав изразиха увереност, че привличането на Марио Младенов е част от последователната политика за развитие на млади и амбициозни български състезатели и му пожелаха успех с екипа на отбора.