10 януари 2026, 09:44 часа 382 прочитания 1 коментар
"Целият бизнес е зад нас": Председателят на КЗК с оценка след въвеждане на еврото

Преходът към еврото в първите му 10 дни протича спокойно и без сътресения, въпреки предварителните апокалиптични прогнози. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов в ефира на БНТ. Той подчерта, че плавното въвеждане е резултат от сериозната предварителна работа на институциите и от избрания подход на диалог и секторен анализ, а не на внезапни репресивни проверки.

"Работата, която беше свършена зад кадър от изпълнителната власт, от НАП, КЗП и от нас като регулаторен орган, беше много и беше очевадно, че ще даде резултат“, подчерта Карадимов.

Председателят на КЗК обясни, че още преди въвеждането на еврото е избран подход, основан на анализ и диалог, а не на показни репресивни действия. "Битуваха две философии – едната беше КЗК като отряд за борба с организираната престъпност рязко да влезе да прави проверки и да налага глоби, другата философия беше да влезем със спокоен секторен анализ", каза Карадимов.

По думите му този анализ, започнал още през лятото, е бил насочен към т.нар. модерна търговия и е разкрил сериозни структурни проблеми.

"Анализът показа тежки деформации в сектора на храните, неравноправно положение в преговорите между производителите и търговските вериги", посочи той. Карадимов уточни, че "големите надценки, за които говорихме, са за сметка на производителя, а не за сметка на потребителя".

КЗК е дала тримесечен срок – до 10 февруари, за въвеждане на нормативни правила и регулиране на отношенията в сектора.

"Целият бизнес стои зад нас в момента. За първи път целият бизнес в сферата на храните плътно подкрепя КЗК", заяви Карадимов и добави, че се среща "огромно разбиране и от страна на търговските вериги".

По отношение на крайните цени председателят на КЗК подчерта, че е избран внимателен подход. "Когато става дума за крайните цени, преценихме, че формата на диалог е по-удачната", заключи той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
КЗК търговски вериги въвеждане на еврото цени на храните Росен Карадимов
