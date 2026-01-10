Магията на ФА Къп: "Холивудски" тим отстрани отбор от Висшата лига, Фуфу също е напред след дузпи

"Холивудският" Рексъм спечели трилър срещу Нотингам Форест с 4:3 след дузпи (3:3 в редовното време) в третия кръг на ФА Къп. Вратарят Артър Оконкво се превърна в герой за втородивизиония тим. Той спаси дузпи на Игор Жезус и Омари Хътчинсън, а за успеха точни бяха Джош Уиндас, Калъм Дойл, Джордж Томасън и Джей Родригес. На трибуните беше холивудската звезда и собственик на Рексъм Райън Рейнолдс.

Рексъм ликува!

Голове през първото полувреме на Либерато Какаче и Оливър Ратбоун дадоха на "червените дракони" ранен контрол и накараха Рейнолдс да си разменя поздрави и прегръдки от своето място на главната трибуна. Габриел Жезус намали разликата, преди ударът с глава на Доминик Хайъм да възстанови преднината на Рексъм от два гола четвърт час преди да изтече редовното време. Резервата Калъм Хъдсън-Одой обаче се разписа два пъти, за да изравни с второто си попадение в 89-ата минута.

Ryan Reynolds felt every emotion seeing his Wrexham side cause an upset against Nottingham Forest in the FA Cup third round 😅 pic.twitter.com/4uEPyUWH0k — BBC Sport (@BBCSport) January 9, 2026

Рулетката при дузпите обаче класира отбора от Чемпиъншип напред в турнира. Припомняме, че Рексъм спечели три поредни промоции, а това беше първи път, откакто бяха закупени от Рейнолдс и колегата му актьор Роб Мак преди близо пет години, когато те побеждават съперник от Висшата лига.

Междувременно отборът на Филип Кръстев - Оксфорд Юнайтед, се добра до четвъртия кръг на ФА Къп след успех с дузпи в гостуването си на МК Донс. В редовното време двата тима завършиха 1:1. Българският национал се появи на терена в 65-ата минута и остана до края, като не изпълни 11-метров наказателен удар.

