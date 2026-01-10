Спорт:

Рубио: Америка застава зад иранския народ

10 януари 2026, 10:07 часа 285 прочитания 0 коментара
САЩ подкрепят храбрия ирански народ. Това написа американският държавен секретар Марко Рубио в социалната мрежа "X". Той изрази подкрепата на САЩ за иранския народ, след като властите в Ислямската република прекъснаха достъпа до интернет и се опитаха да ограничат антиправителствените протести, бушуващи в цялата страна.

Президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към ръководството на Иран с думите: "По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме".

Обвинения към САЩ

САЩ са виновни за "трансформацията на мирните протести в насилствени, подривни действия и широко разпространен вандализъм" в Иран. Това заяви постоянният представител на Ислямската република в ООН пред Съвета за сигурност.

"Иран осъжда продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на САЩ в координация с израелския режим при намеса във вътрешните работи на Иран чрез заплахи, подбуждане и умишлено насърчаване на нестабилност и насилие", написа посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани в писмо.

Дипломатът обвини Вашингтон в "дестабилизиращи практики", които подкопават основополагащия устав на ООН, нарушават основните принципи на международното право и заплашват основите на международния мир и сигурност.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
