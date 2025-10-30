Любопитно:

Илиян Филипов пак се захапа със старото ръководство

30 октомври 2025, 08:55 часа 314 прочитания 0 коментара

Сагата между финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов и старото ръководство на клуба продължава. След като старите началници на „канарчетата“ обърна внимание на забраната за осъществяване на трансфери и даде позицията си по темата, Филипов контраатакува с публикация в социалните мрежи късно снощи. В нея той акцентира върху дълговете, с които старото ръководство е оставило клуба и най-вече решението на CAS (Спортният арбитражен съд).

„Днес се появи публикация на „Старото ръководство“ на Ботев — незнайно от кого пусната и написана. Хора, скрили се зад прозвището „старото ръководство“. Но нека напомним: преди едва четири месеца вие абдикирахте, оставяйки клуба с над 8 милиона лева задължения и без достатъчно картотекирани футболисти, за да започне първенството в efbet Лига. Всичко това — заради болни амбиции на един психично нестабилен човек, който осем месеца се изживяваше като „футболен бос“, след като Антон Зингаревич отказа финансирането на клуба.

Илиян Филипов

Според CAS Ботев е бил използван за заобикаляне на закона

Нека хората видят част от решението на международния спортен арбитраж (CAS) – за да разберат как е управляван ПФК Ботев Пловдив. Заключение от решението на CAS (Съдът за арбитраж в спорта – FIFA):

„Ботев Пловдив е бил управляван като част от мрежа от свързани клубове, използвани за заобикаляне на регулации и договорни задължения.“ Съдът приема, че Антон Зингаревич, чрез своята компания Lucid Football Holding, е контролирал както Ботев, така и руския клуб Vista Gelendzhik, а между тях са извършвани фиктивни трансфери с цел да се избегнат плащания към трети страни.

Ключови служители като Алексей Балъбердин са заемали едновременно ръководни позиции и в двата клуба, координирайки движенията на играчи и документи. Според CAS, това показва умишлено, недобросъвестно и непрозрачно управление, в противоречие с правилата на ФИФА и основните принципи на честна игра. Финалното заключение на съда гласи: „Ботев Пловдив е бил използван не като футболен клуб, а като инструмент за заобикаляне на закона.“

Ботев Пловдив

Истината вече е официално потвърдена – не от нас, а от международен съд. Ботев оцеля въпреки тях, а не благодарение на тях. Днес клубът бавно, но сигурно се изправя на крака, плащайки тежката цена на чуждата алчност и безотговорност“, завърши Филипов публикацията си във Facebook. В момента Ботев Пловдив е на 14-то място в Първа лига с 11 точки, които спечели в 13 мача – 3 победи, 2 загуби и 8 равенства.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Ботев Пловдив Първа лига Илиян Филипов
