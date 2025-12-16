Иновациите в ЦСКА нямат край - „червените“ се сдобиха със свръхмодерна система за възстановяване на играчите (СНИМКИ И ВИДЕО)

Иновациите в ЦСКА нямат край. След като вчера от клуба обявиха пускането на новото клубно приложение, днес стана ясно, че „армейците“ са се сдобили със свръхмодерна система за възстановяване на техните футболисти. Става въпрос за многоместна хипербарна камера, която ще бъде на разположение на момчетата на Христо Янев. Тя е дело на турската компания „Hpotech Hyperbaric Solutions“, която е специализирана в производството на медицинска техника и оборудване.

От турската компания пуснаха снимки и видео на новата хипербарна камера на ЦСКА. Тя е в цветовете на клуба като в нея могат да стоят до четирима души едновременно. Камерата спомага за по-бързото възстановяване на футболистите след тренировки и мачове, както при контузии.

ЦСКА има нова многоместна хипербарна камера

Red. Ready. Unbeatable. 🔴⚪ That’s the spirit of @cskasofiafc, the most successful football club in Bulgaria. We set... Posted by HpoTech Hyperbaric Solutions on Monday, December 15, 2025

„Червени. Готови. Непобедими. Това е духът на ЦСКА София, най-успешният футболен клуб в България. Стремихме се да уловим силата на „червената армия“, когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво“.

„ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво. Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон“.

Red. Ready. Unbeatable. 🔴⚪



That’s the spirit of CSKA Sofia, the most successful football club in Bulgaria.



We set out to capture the power of “the Red Army” when designing their new multiplace hyperbaric chamber (2.0 ATA), built to fuel elite-level recovery and performance.… pic.twitter.com/kIfjYLaWkf — HPO.TECH Hyperbaric Solutions (@hpotech_medical) December 16, 2025

„От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта. Само ЦСКА! Обичаме да работим със спортни клубове. Те разбират силата на HBOT (хипербарната терапия) във възстановяването на спортистите и винаги ни тласкат към готини, смели и креативни персонализации“, написаха от турската компания.

ОЩЕ: Бащата на голям български талант: Агентът на сина ми се срещна с шефовете на ЦСКА, Левски и Лудогорец!