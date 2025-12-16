Войната в Украйна:

Бащата на голям български талант: Агентът на сина ми се срещна с шефовете на ЦСКА, Левски и Лудогорец!

Грандовете на българския футбол ЦСКА, Левски и Лудогорец са напът да си заформят здрава битка за един от най-големите родни таланти. Става дума за 19-годишното ляво крило на Славия – Кристиян Балов. Както е известно, младият футболист се представя отлично с екипа на „белите“ и хвана окото на топотборите у нас. Неговият агент вече се е срещнал с ръководствата на ЦСКА, Левски и Лудогорец. Това разкри бащата на Кристиян – Теодор, пред колегите от „Тема спорт“.

Кристиян Балов е желан от топотборите у нас 

Теодор Балов обясни, че агентът на Кристиян работи за една от най-големите агенции в Швейцария като е пристигнал в София, за да разбере каква точно е ситуацията около 19-годишното крило. Импресариото е прекарал 3 дни в столицата като е провел срещи с шефовете на „червени“, „сини“ и „зелени“. Въпреки това Кристиян Балов ще остане в Славия и през пролетния дял на шампионата и чак през лятото ще мисли къде да продължи кариерата си.

Крилото ще остане в Славия и през пролетта 

„Агентът на Кристиян беше три дни в София. Той работи за една от най-големите агенции в Швейцария. Дойде тук, за да разбере каква точно е ситуацията. Срещна се с ръководствата на ЦСКА, Левски и Лудогорец. Тук трябва да кажа, че той ще остане и през втория дял на шампионата в Славия. Наистина има голям интерес към него. Разговаряли сме с ръководството на клуба. В много добри отношения сме. Винаги са се грижили за сина ми“, заяви Теодор Балов.

