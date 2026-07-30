Нашествие от мигранти в испанския анклав Сеута

Испанското правителство изпраща военни части в подкрепа на полицията в северноафриканския анклав Сеута след масово нахлуване в града на мигранти от Мароко. Някои от хората са достигнали до територията по вода, други – през оградата. Според испанската телевизия в Сеута са влезли между 2 и 3 хиляди мигранти. Властите в града поискаха помощ от Мадрид за гарантиране на сигурността и затваряне на границата с Мароко. Деветима мигранти са загинали, опитвайки се да стигнат плувайки от територията на Мароко до испанския анклав.

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Много местни магазини са затворени. Собствениците се организират сами в защита на бизнеса и семействата си поради опасения от безредици, предава Ройтерс. Сеута и Мелиля са два автономни испански града в Северна Африка. Те са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Черния континент и периодично са изправени пред нашествия на мигранти, които се опитват да достигнат до Европа. Испанското министерство на вътрешните работи обяви, че ще депортира всички, които са влезли незаконно.

През май 2021 година около 8 хиляди мигранти влязоха в Сеута в рамките на броени дни. Стигна се до дипломатическо напрежение с Мароко. През последните години испанските власти затегнаха мерките за сигурност около двата анклава със засилено наблюдение и укрепване на загражденията. Подобрени бяха и двустранните отношения с Мароко, но опитите за навлизане продължават.

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Същевременно италианското правителство обмисля прекратяване на Шенгенското споразумение с Испания в контекста на мигрантската криза в Сеута, съобщиха източници от канцеларията на премиера Джорджа Мелони, цитирани от Ройтерс. От друга страна, Испанските въоръжени сили обявиха, че ще изпратят подкрепление от 60 души за полицията в Сеута, където масовото стичане на мигранти е претоварило местните сили за сигурност, съобщи Министерството на вътрешните работи на Испания.