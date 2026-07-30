Прогноза за времето - 30 юли 2026 г. (четвъртък)

През нощта ще бъде ясно, а утре - отново слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 32°.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ