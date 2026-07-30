Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Чудите се кое е най-страшното нещо, по-страшно от Пениуайз и Ханибал Лектър, взети заедно? Нокторезачката, разбира се.

"Оставете на мен забавлението в събота вечер!" Допамин за днес