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Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли

30 юли 2026, 22:30 часа 1146 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Чудите се кое е най-страшното нещо, по-страшно от Пениуайз и Ханибал Лектър, взети заедно? Нокторезачката, разбира се.

"Оставете на мен забавлението в събота вечер!" Допамин за днес

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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