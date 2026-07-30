Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Чудите се кое е най-страшното нещо, по-страшно от Пениуайз и Ханибал Лектър, взети заедно? Нокторезачката, разбира се.
#Dogs #funnydogs #animals #funnyanmalvideos pic.twitter.com/Tp9ulePlL8— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) April 26, 2026
"Оставете на мен забавлението в събота вечер!" Допамин за днес
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