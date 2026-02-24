Измъчи ЦСКА, а после си намери нов клуб за часове

Давид Сегер се оказа едно от трансферните разочарования за ЦСКА. Той се присъедини към „червените“ през лятото на 2025 г. срещу 400 000 евро, но след като записа само 15 мача за първия полусезон, в които не се отличи нито с гол, нито с асистенция, „армейците“ го извадиха от плановете си за бъдещето. Първо от ЦСКА не можеха да му намерят нов клуб. След това ситуацията се усложни още повече.

Давид Сегер си намери нов отбор малко след като се раздели с ЦСКА

Давид Сегер започна да извива ръцете на ръководството на ЦСКА, като отказваше да разтрогне договора си без да получи сериозна финансова компенсация. В крайна сметка „червените“ прекратиха отношенията си с шведа, като разтрогнаха договора му по взаимно съгласие на 20 февруари. А след по-малко от 72 часа Давид Сегер намери новия си клуб. Става въпрос за шведския Хекен. Договорът на халфа с новия му отбор е до края на годината.

Давид Сегер: „Това е топ клуб“

Ето какво каза Сегер за трансфера си: „Когато дойдеш в клуб като Хекен, целите и очакванията са високи. Това е топ клуб, който често се бори за добри позиции в Алсвенскан и купата, така че целта е да се представим възможно най-добре, да предизвикаме всички отбори и да спечелим всички мачове. Хекен постигна много големи успехи и се чувствам пред много забавно предизвикателство. Нямам търпение да играя мачове в Алсвенскан и да се срещна с домакинските фенове тук“.

