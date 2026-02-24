Социалните мрежи и алкохолът: Каква е връзката?

Когато младите хора виждат инфлуенсъри да пият алкохол в публикации в социалните мрежи, това увеличава желанието им да консумират алкохол. Това показва ново проучване, проведено от Rutgers Health и Харвардския университет, цитирано от "Евронюз". "Искахме да отидем отвъд асоциацията, за да установим временна последователност, тоест желанието на участниците да пият се появява след като гледат съдържанието“, каза Джон-Патрик Алем, водещ автор на проучването.

ОЩЕ: Спор в Германия около забраната на социалните мрежи за деца

Младите, които са гледали публикации на инфлуенсъри с алкохол, са значително по-склонни да изпитват желание да пият, отколкото тези, които са гледали подобни публикации от същите инфлуенсъри без алкохол.

Проучването установи, че участниците, които възприемат инфлуенсърите като високо достоверни, имат драматично по-голяма вероятност да искат да пият.

Алем заяви, че нито един от видеоклиповете не е бил явна реклама на алкохол. Съдържанието от експеримента е било по-фино от реклама, изображения на алкохол, с които хората се сблъскват ежедневно в социалните мрежи. „Просто ежедневието на инфлуенсърите във видеоклипа“, обясни той.

Как е протекъл експериментът?

Изследването включва 2000 участници на възраст между 18 и 24 години в САЩ, разделени на две групи. И двете групи са гледали 20 симулирани публикации в Instagram от лайфстайл инфлуенсъри. В първата група – изображения на инфлуенсъри, които консумират или показват алкохол, а втората група е гледала същите инфлуенсъри без алкохол.

ОЩЕ: Испания разследва социалните платформи за сексуално малтретиране на деца

В един от примерите някои участници са виждали двойка, която приготвя вечеря, докато пие вино, а другите другите са виждали подобна кухня, но двойката пие горещ шоколад.

След като са отчетени фактори като ежедневното използване на социални мрежи, консумацията на алкохол през целия живот и предишно излагане на маркетинг на алкохол, изследователите открили, че участниците, които са виждали алкохол във видеата, са със 73% по-склонни да съобщят за повишено желание да пият.

Консумация на алкохол сред младите

Тенденциите в консумацията на алкохол сред младите хора в Европа показват продължаващ спад, като както общата консумация, така и прекомерното пиене са намалели през последните две десетилетия, според Европейския училищен проучвателен проект за алкохол и други наркотици (ESPAD).

ОЩЕ: Адвокат: Meta и YouTube умишлено целят да пристрастят децата

„Десетилетия изследвания показват, че колкото по-рано човек изпие първата си чаша алкохол, толкова по-вероятно е да има проблеми, свързани с алкохола, по-късно в живота си“, каза Алекс Ръсел, съавтор на проучването в Харвардския медицински факултет.

Той добави, че отлагането на започването на пиене е ключова превантивна стратегия и тъй като онлайн пространствата като социалните мрежи все повече оформят поведението на младежите по отношение на пиенето, превантивните усилия трябва да се фокусират и върху тези дигитални среди.