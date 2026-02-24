Най-важните новини за деня: 24 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 февруари 2026 г.

ПРОБЛЕМЪТ "САРАФОВ" И ВРАТИЧКАТА В ЗАКОНА: БИВШ ПРАВОСЪДЕН МИНИСТЪР НАСТОЯ ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ОТВЪТРЕ

Усилията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за свалянето на Борислав Сарафов, който като изпълняващ функциите главен прокурор бе наречен "Г-н Никой" от няколко съдебни състава. Министър Янкулов действа абсолютно правилно. Това заяви бившият министър на правосъдието Антон Станков пред БНТ. Още: "Колеги ми предаваха послания от Сарафов да се откажа, че се самоубивам": Говори отстраненият прокурор на Плевен

ЗАМ.-ГРАДСКИЯТ ПРОКУРОР ПОДКРЕПИ ЯНКУЛОВ: ПРОКУРАТУРАТА НЕ БИВА ДА ЗАВИСИ ОТ ЕДНА ВОЛЯ

Страната безспорно се намира в конституционна криза. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е прав, казвайки, че прокуратурата не може да е заложник на един човек и на неговата воля и решение. Това мнение изрази зам. градския прокурор на София Десислава Петрова в ефира на bTV относно легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

НЕИЗВЕСТНИТЕ И ИЗВОДИТЕ ЗА "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА": АНАЛИЗ НА КОРНЕЛИЯ НИНОВА (ВИДЕО)

Работи се на парче. Едва ли някой може да види цялостната картина, ако не е част от разследващия екип. Аз имам и професионална подготовка като бивш следовател и виждам няколко неща, които са абсолютно безапелационни.

"ПАНИЧЕСКИТЕ ХОДОВЕ": ПРОКУРАТУРАТА РАЗПОРЕДИ ПРОВЕРКА НА СЛУЖЕБНИЯ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че срещу него е разпоредена предварителна проверка от прокуратурата. В интервю за БНР той коментира, че действията срещу него са част от "паническите ходове на една система, която усеща края си". По думите му в понеделник вечерта е бил информиран от ръководството на ГДБОП за започналата проверка.

ТЪРСИМ ПОМОЩ ОТ САЩ И ЕВРОПОЛ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО "ПЕТРОХАН"

Софийската окръжна прокуратура е изпратила две искания за международно съдействие по разследването на случая "Петрохан-Околчица" - криминалната трагедия от февруари 2026 г., при която загинаха шестима души в района на хижа "Петрохан" и връх "Околчица" край Враца. От държавното обвинение съобщиха, че писмата са насочени към американска партньорска служба и към Европол чрез националния представител на България в Евроджъст.

ЗАЩО БЯХА НАМАЛЕНИ ПРИСЪДИТЕ ПО ДЕЛОТО “ЕВГЕНИЯ“: ГОВОРИ АДВ. СИЛВИЯ ПЕТКОВА (ВИДЕО)

Защо бяха намалени присъдите по делото “Евгения“? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде адвокатът по наказателно право и човешки права Силвия Петкова, която е член на Софийската адвокатска колегия. Миналата седмица Софийски апелативен съд (САС) намали присъдата на Орлин Владимиров на 20 години затвор и оправда баща му Пламен Владимиров. Припомняме, че синът уби съпругата си Евгения и заедно с баща си изхвърли тялото в блатиста местност край Перник. Последваха протести с искане за доживотен затвор за убийството на Евгения. Мотивите за решението на съда още не са публикувани. “Не успях да видя в сайта на съда да са излезли мотивите, но те са ясни още от предходното разглеждане на делото пред Апелативния съд.

ВЕТОТО НА ЙОТОВА ЗА ИЗБОРНИТЕ СЕКЦИИ ПАДНА В КОМИСИЯ, БСП СЕ РАЗЦЕПИ

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху последните изменения в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на секциите в държави извън Европейския съюз. Законът беше повторно подкрепен в комисията с 11 гласа "за", 8 "против" и 1 "въздържал се". Така текстовете, приети на 5 февруари, отново получиха зелена светлина, въпреки възраженията на държавния глава.

ДАЛЕЧ СМЕ ОТ НАТО, А НАТО Е ПО ПЪТ "ДЕМОДЕ": АНАЛИЗЪТ ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

"Ние сме далеч от състояние на модерни въоръжени сили, напълно съвместими с НАТО и в това отношение ще трябва да се работи". "Основният извод в този доклад е, че въоръжените ни сили изпълняват конституционните си задължения и задълженията си съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили". И двата цитата са на новия-стар български министър на отбраната о.з. генерал Атанас Запрянов. Под "този доклад" той има предвид "Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.", представен от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ: ЧЕТИРИ ГОДИНИ ВОЙНА В УКРАЙНА - РУСИЯ НЯМА ВЕЧЕ ПАРИ (ВИДЕО)

Русия няма вече пари. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и енергиен експерт Илиян Василев, който в края на 90-те години беше български посланик в Москва. Поводът - на 24 февруари преди четири години руският диктатор Владимир Путин нападна Украйна. Четири години война в Европа, която се оказа по-продължителна от Втората световна. Каква е равносметката и колко е далеч мирът в Украйна: “Той е и близко, и далеч. Той е по-близко, отколкото си мислим, тъй като ресурсите на Русия да води тази война не са безгранични. Общо взето всичките ресурси, които бяха натрупани, с резерви, за 25 години управление, всичко е изчерпано. И сега се започва вторият етап на изстискване на онова, което може да се вземе от бюджета, но регионалните бюджети са в много тежко състояние.

4 ГОДИНИ ВОЙНА НА РУСИЯ В УКРАЙНА. "КИЕВ ЗА 3 ДНИ" СЕ ПРЕВЪРНА В БРУТАЛНА КАСАПНИЦА: КЪРВАВАТА РАВНОСМЕТКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

На този ден - 24 февруари, преди 4 години (2022 г.) диктаторът Владимир Путин постави началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Превземането на Киев за три дни обаче се оказа кремълски мираж, а украинската армия изненада целия свят с геройството си - тя и до днес продължава да удържа агресора въпреки пречките от гледна точка на численост и оръжейна подкрепа. Четири години по-късно стотици хиляди хора загубиха живота си, а през по-голямата част от това време фронтовата линия остана до сериозна степен замразена.

РУСИЯ ЗАПЛАШИ УКРАЙНА И ЕВРОПА С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ПОД ЯВНО ИЗФАБРИКУВАН ПРЕТЕКСТ (ВИДЕО)

На 24 февруари - навръх четвъртата годишнина от началото на инвазията в Украйна - руската служба за външно разузнаване (СВР) реши да обвини Великобритания и Франция, че активно работят за това да снабдят Киев с ядрена бомба. В свое изявление СВР твърди, че Лондон и Париж считали, че с притежаването на ядрени оръжия Украйна ще може да си осигури по-благоприятни условия за прекратяване на войната.

ОСТРОВИТЕ ЧАГОС: СДЕЛКАТА, КОЯТО МОЖЕ ДА ОТСЛАБИ ЗАПАДА

Неотдавнашното предупреждение на президента Доналд Тръмп към британския премиер Киър Стармър относно предложената сделка за островите Чагос не е самохвалство. Това е стратегическа намеса в точно правилния момент. Ако не друго, то може би е спасило Великобритания от една от най-значимите геополитически грешки в следвоенната епоха, пише The National Interest.

СТРАШНОТО ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ: РОЛЯТА НА САЩ И КОЙ ЩЕ НАСЛЕДИ НАРКОБАРОНА НА МЕКСИКО? (ВИДЕО)

"Мексико е обзета от огромен страх, хората чакат какъв ще бъде отговорът на убийството на един от най-големите престъпници в страната. До момента са загинали 74 души, 25 от тях са военни. Само едно убийство, а какъв терор. Военните се опитват да поддържат реда, но страхът е голям." Това каза журналистът, експерт за Латинска Америка Екатерина Базанова. По думите ѝ в няколко града са отменени училищните занятия, много магазини не са отворили, улиците са пусти, хората са в очакване какво ще се случи.