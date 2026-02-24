Страшното тепърва предстои: Ролята на САЩ и кой ще наследи наркобарона на Мексико? (ВИДЕО)

"Мексико е обзета от огромен страх, хората чакат какъв ще бъде отговорът на убийството на един от най-големите престъпници в страната. До момента са загинали 74 души, 25 от тях са военни. Само едно убийство, а какъв терор. Военните се опитват да поддържат реда, но страхът е голям." Това каза журналистът, експерт за Латинска Америка Екатерина Базанова. По думите ѝ в няколко града са отменени училищните занятия, много магазини не са отворили, улиците са пусти, хората са в очакване какво ще се случи.

Невиждана жестокост

По думите на Базанова такава жестокост, каквато са проявявали членовете на картела "Халиско Ново поколение" страната не е виждала. "Този картел се появява преди 15-на години и неговите членове затрупваха улиците на страната с трупове, затова сега изобщо не е ясно какво ще се случи. Лидерът е унищожен, както и неговия заместник. Сега други картели ще се опитат да заемат територията на унищожения. По информация на Базанова картелът на убития главатар Ел Менчо е контролирал и няколко пристанища в страната, чрез които се е осъществявала търговията с Китай, именно от там пристигат основните компоненти за наркотрафикът.

Падането и издигането на водещи политически лидери също до голяма степен е резултат от дейността и войната между картелите в Мексико. Понякога се оказва, че даден политик е бил двоен агент в продължение на години. Взаимовръзките между политиката и наркокартелите е много сложно да бъде проследена и установена. Това са невероятно много пари, невероятна сила и да бъдат контролирани е много сложно. Сред тях има прокурори и полицаи, всяко поръчково убийство в Мексико може да се случи на улицата. Федералното правителство не е в състояние да осигури 100% защита на никого, обяснява още експертът.

Финансират обучението на кадрите си

Едно от разследванията показало, че наркокартелите дори финансирали обучението на студенти по право, за да могат след завършването им да ползват техните знания и умения. Т.е. те ги подготвят да работят за наркокартелите. Наемните убийци в тези криминални организации често са деца от бедни и отдалечени райони, за които просто не съществува друга алтернатива в живота. Лоялността към наркокартела може да достигне нечувани измерения - да пренебрегнеш любимата жена или дори майка си е цената, която трябва да платиш, за да бъдеш приет и докажеш верността си. Това са хора, за които не съществува друга алтернатива в живота. Ако не се подчиниш на картела - ще бъдеш убит, ти или членове на твоето семейство или съседи, разказва още Базанова.

До 2023 г. броят на хората, наети от престъпни организации в Мексико, е достигнал 175 000, което прави картелите петия по големина работодател в страната. Те дори имат свои собствени социални програми. Например, картелът Синалоа е създал фонд за подпомагане на семействата на починалите членове на организацията. Това е по същество скрита социална политика, която повишава обществената лоялност към престъпните организации.

Вариант на Холокоста

В едно ранчо, за което се смята, че е принадлежало на картела "Халиско Ново поколение" са се случвали масови убийства с унищожаване на телата, а вещите на жертвите са били събирани и подреждани. По време на полицейско разследване там е открито ДНК на около 2-3 хил. души. "Халиско Ново поколение" разполага с десетки хиляди бойци. Войната с наркокартелите се води вече 20 години от мексиканското правителство и то не много успешно. По официални данни в страната за безследно изчезнали се водят около 130 хил. души и въобще не е ясно какво се е случило с тях. Отделно жертви на войната между картелите са 330 хил. души. Това е война с жертви, сравними с воденето на военни действия.

След смъртта на Пабло Ескобар нарковластта емигрира в Мексико и днес мексиканските картели са най-силните в региона. На места те имат свои представителства, офиси, това е структура на мултинационална корпорация. През 90-те години много от сътрудниците на официалната полиция преминават на страната на наркокартелите, като преди това са преминали своето обучението си в САЩ. Накопрестъпността в Мексико е много професионално подготвена и тя е потресаващо въоръжена, а оръжието е произведено в САЩ, уточнява Базанова.

Мексиканските наркокартели съществуват едновременно в две измерения: като глобални бизнес структури и като правителство в сянка. Тази двойственост ги прави практически неуязвими за държавата, която не може да се бори с тях единствено като с престъпници, защото е изправена пред алтернативна система на власт. В териториите, които контролират, картелите разрешават спорове чрез съдилища в сянка, събират редовни плащания от бизнеса, влияят върху кадровите политики на местните власти и установяват правила за обществено поведение.

Съвременен глобален франчайзинг

До момента картелът "Халиско Ново поколение" действа като съвременен глобален франчайзинг. Централно ръководство определя стратегията, докато регионалните офиси в 28 от 32 щата работят с висока степен на автономност. По същество това вече не е банда, а транснационална корпорация със собствени кадрови политики и маркетингови стратегии.

След ареста на лидера Исмаел Замбада през юли 2024 г., картелът Синалоа претърпява истинско корпоративно преструктуриране. Борбата между фракциите Лос Чапитос и Лос Майтос е на практика конфликт на акционери в рамките на голяма холдингова компания, само че вместо съдебни производства, той протича с поръчкови убийства. Бизнесът на престъпните организации се е разширил далеч отвъд трафика на наркотици. Според някои анализатори легализирането на марихуаната в Съединените щати е оказало сериозно влияние върху традиционните доходи и картелите бързо се адаптират. Днес те контролират контрабандата на мигранти, рекета, изнудването и дори напълно легалните индустрии.

Картелът като квазидържава

В регионите, контролирани от картелите, се появява паралелна система на управление с всички атрибути на държавната власт. Това е особено очевидно в отдалечените райони, където държавните институции на практика не съществуват. Системата от бизнес рекети функционира като данъчна служба. Всеки, от улични търговци до големи компании, плаща такса за правото на търговска дейност (derecho de piso). Един от всеки четири бизнеса в Мексико дава между една четвърт и половината от доходите си на престъпни организации. За събиране на рекети са създадени специални фиктивни компании в големите градове, които издават фактури за фиктивни услуги. Парите преминават през легитимни банкови канали - държавата губи данъци, а картелите получават "изпрани" средства.

Териториален контрол

Териториалният контрол е организиран чрез система от т.нар plazas - зони с ясни граници и правила. Всяка зона има свой собствен управител, отговорен за събирането на рекета и поддържането на реда. В някои региони системата е толкова сложна, че представители на картелите присъстват във всяко населено място, създавайки административна пирамида, която копира тази на щата.

Картелите участват активно в официалния политически живот в Мексико. Те не само създават паралелни структури на властта, но и влияят на съществуващите институции чрез финансиране на кампании, сплашване на неблагоприятни кандидати и откровено насилие. В изборния цикъл 2023–2024 г. това доведе до 36 убийства на политици и 828 нападения срещу кандидати. Тази намеса в изборния процес позволява на престъпните организации да контролират официалните държавни органи отвътре, на местно ниво.

Пазарът на авокадо

Един от примерите за влиянието на наркокартелите в Мексико върху икономиката на страната е пазарът на авокадо в Мичоакан, където до 45% от производството се контролира от престъпните групировки. Тази експортна стока се е превърнала в част от наркоикономиката. Близо 90% от авокадото за Съединените щати идва от Мексико. През 2024 г. страната е изнесла над един милион тона авокадо на стойност 3,42 милиарда долара.

Според официалната статистика на властите в Мичоакан, най-малко 250 000 души са заети в отглеждането, събирането на реколтата, опаковането и транспортирането на авокадо. Мащабът на износа на авокадо за Съединените щати обаче има слабо влияние върху благосъстоянието на обикновените работници, като същевременно превръща плантациите в арена на постоянни кървави сблъсъци. В Мичоакан бандите са насочили вниманието си към всички - от обикновени берачи до видни бизнесмени. Поради избухването на насилие в щата през лятото на 2024 г., Съединените щати спряха вноса на мексиканско авокадо за две седмици.

Освен това престъпниците „помагат“ на собствениците на земя незаконно да разширяват териториите си за сметка на защитените територии. Според доклад от 2024 г. на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност, до 80% от новите плантации с авокадо са били засадени незаконно.

Един от предприемачите споделя авторите на доклада: „По-голямата част от региона е заета от специално защитени природни зони, така че разширяването на плантациите е невъзможно. Но тези, които имат връзки във властта, променят статута на парцелите и изгонват живеещите там хора. Първо, те им предлагат пари. Ако откажат - наемат картели. Те разпръскват селищата и убиват техните жители. След известно време завзетата територия се превръща в официална плантация с разрешителни за износ.“

Завземането на защитени територии за плантации води до загуба на биоразнообразие и изчерпване на почвените и водните запаси. Но картелите, както и големият агробизнес, нямат голям интерес от това. А купувачите на мексиканско авокадо в САЩ дефакто плащат за организираната престъпност заедно с официалните данъци.

Щатът Гереро, съседен на Мичоакан, преживява кърваво пренареждане на пазара на пилешко месо през пролетта и лятото на 2022 г.: отвличания, стрелби по пазари и нападения срещу ферми. Най-малко 24 души загиват тогава. Картелите се насочват и към символа на мексиканската кухня - царевичната тортила, основата на повечето национални ястия. „Намираме се в ситуация, в която престъпността определя цената на тортилите“, каза през май 2024 г. Омер Лопес, ръководител на Националния съвет по тортилите. Според него приблизително 20 000 търговски обекта (15% от пазара) са постоянно засегнати от рекет и са принудени да плащат седмична такса на картелите.

Пазарът на живак

През юли 2025 г., Международната агенция за екологични разследвания публикува доклад, разкриващ, че мексиканският картел "Халиско Ново поколение", определен за терористична организация от Съединените щати, печели милиони долари от контрабанда на живак от Мексико до Боливия, Перу и Колумбия поне от 2019 г. насам. Най-малко 40 тона от течния метал се транспортират незаконно годишно. Картелът контролира мини в щата Керетаро, където работят приблизително 1000 души, нарушавайки правилата за безопасност и замърсявайки околната среда.

Мексиканският живак се използва в незаконния добив на злато: той се смесва със златоносен пясък, образувайки сплав, от която по-късно живакът се изпарява. Получените изпарения бавно убиват миньорите и тровят почвата, водата и въздуха. Според колумбийските власти до 85% от изнесеното злато на страната се добива незаконно. Нефтените находища се контролират от организирана престъпност и бунтовнически групировки.

Кой ще замести Ел Менчо

Главният въпрос сега е кой ще замести Ел Менчо, коментира още Екатерина Базанова. След няколко седмици това ще стане ясно, но когато говорим за тези лидери ние дори не знаем как изглеждат. Всички снимки на Ел Менчо са с 20-25 годишна давност. Снимки на жена му няма, има само фотография на сина му, който е задържан в САЩ. Те загубиха много голяма част от бизнеса, когато Тръмп затвори границата с Мексико, но те винаги търсят нови пазари, така че ще видим. Докато има такова огромно търсене нищо няма да изчезне. Проблемът не е в Ел Менчо, проблемът е в наркотиците.

Снимки: Getty images