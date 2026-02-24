Правителството на Гюров:

Официално: Лудогорец привлече желан от Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

По-рано днес, на 24 февруари, Берое обяви, че се разделя с една от звездите си – Алберто Салидо. „Зелените“ не обявиха новата дестинация на юношата на Атлетико Мадрид, но според слуховете, той щеше да остане в Първа лига. През зимния трансферен прозорец испанският нападател бе свързван с другите водещи клубове в България – Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948, но накрая, изненадващо или не, той подписа с шампиона Лудогорец.

Лудогорец: „Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно“

Ето какво написаха „орлите“ за новото си попълнение: „Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо. Във вторник шампионите и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера, като междувременно 26-годишният футболист премина медицински изследвания и фитнес тестове. Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно и ще бъде на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от Първа лига следващата седмица срещу Локо (Пд) и Левски“.

Алберто Салидо: „Имах оферти от няколко клуба в България“

Алберто Салидо също е дал коментар за трансфера си: „Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“. През зимния трансферен прозорец както Левски, така и ЦСКА бяха свързвани с Алберто Салидо, но и „сините“ и „червеите“ направиха други избори за нови попълнения в атакуващ план. След това нападателят влезе в списъка с желания на ЦСКА 1948, но в крайна сметка подписа с Лудогорец.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
