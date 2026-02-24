ЦСКА пусна футболист в друг гранд от Първа лига: помогна ли на Левски за още един нов на „Герена“?

Вече е официално. Трансферът на един от най-обещаващите таланти на ЦСКА Георги Чорбаджийски ще играе под наем до края на сезона в Локомотив Пловдив. Той е брат на доскорошния национал на България Божидар Чорбаджийски. Георги е атакуващ халф, на 21 години, като записа мачове и за първия отбор на ЦСКА. За „червените“ той записа 27 мача, в които вкара 1 гол, но последните си изяви направи за дублиращия отбор на „армейците“.

„Локомотив желае успех на Георги Чорбаджийски“

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив за трансфера на Георги Чорбаджийски: „ПФК Локомотив Пловдив привлече под наем Георги Чорбаджийски. Полузащитникът ще бъде преотстъпен от ЦСКА до края на сезон 2025/2026. Георги Чорбаджийски е роден на 28.08.2004 г. в София. Юноша е на "армейците", като се е състезавал за първия и втория тим на ЦСКА. Има записани срещи за националните отбори на България при U19, U20 и U21. ПФК Локомотив желае успех на Георги Чорбаджийски с екипа на „черно-белите“

Още: Купа за ЦСКА, титла за Лудогорец - ще има ли взаимопомощ, която да навреди на Левски? (ВИДЕО)

Чорбаджийски може да се окаже заместник на Каталин Иту

Въпросът тук е дали ЦСКА не помага косвено на вечния си съперник Левски. „Сините“ искат да привлекат още едно ново попълнение, като приоритет им е именно играч на Локомотив Пловдив. Става въпрос за Каталин Иту, който е четирикратен шампион на Румъния с ЧФР Клуж. Трансферът на Чорбаджийски може да послужи на „смърфовете“ като заместник на Иту, дори и само до края на сезона. Така евентуално преминаване на румънеца в Левски изглежда още по-вероятно.

Още: "Все едно някой вкара на ФИФА": Съотборник на Пиедраита се прехласна по уникалния му гол (ВИДЕО)