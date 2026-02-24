Издаде ли се сама една от финалистките в "Ергенът" 5?

Както всяка година, и тази не липсват спекулации за финала на едно от най-обсъжданите риалитита - "Ергенът". Въпреки че не трябва да разкриват никаква информация преди последния епизод да бъде излъчен официално в телевизионния ефир, изглежда, че една от участничките случайно се е издала с няколко кадъра от Шри Ланка. Или поне това обяснява Анна-Мария, която добре познаваме от четвъртия сезон на шоуто.

Припомняме, че снимките на сезон пет вече са приключили.

В Insagram профила си - annamaria.realitea - бившата риалити героиня коментира и анализира събития, участници и драми от предавания като "Ергенът", споделяйки лични мнения и "горещи" теми от света на шоуто.

Именно там, в едно от най-новите си видеа, тя обясни защо смята, че е "хванала" Михаела от сезон 5 "сред потенциалните финалистките". По думите на Анна-Мария, дизайнерката, която се бори за Марин, е публикувала кадри на стори от екзотичната дестинация, докато все още е била там. "Едната ни финалистка, евентуално победителка, е Михаела", смята Анна-Мария.

Още: Ергените пред избори с необратими последици (ВИДЕО)

Дали това е така, засега обаче остава само едно предположение. Официална информация от продукцията за финала на сезон пет няма, а Михаела също не е коментирала темата публично.

Онлайн сред имената на финалистките се спрягат тези на Румяна и Нурджан. Говори се, че Мартина и Любомира от сезон четири ще се появят по средата на тазгодишното издание, но това не е официално потвърдено.

Какво ще се случи с ергените и дамите, предстои да гледаме, за да разберем.

Още: Участници в "Ергенът: Любов в рая" отново са заедно (СНИМКА)