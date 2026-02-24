Иран е все по-близо до купуването на свръхзвукови противокорабни ракети от Китай

Иран е много близо до споразумение с Китай за закупуване на противокорабни крилати ракети. Това съобщи Ройтерс, като се позова на шестима души, запознати с преговорите. Сделката се подготвя в момент, когато Съединените щати разполагат огромни военноморски сили близо до иранското крайбрежие преди евентуални удари срещу Ислямската република. Сделката за произведените в Китай ракети CM-302 е към финализиране, въпреки че все още не е договорена дата на доставка, съобщиха източниците.

Свръхзвуковите ракети имат обхват от около 290 километра и са проектирани да заобикалят корабните защитни съоръжения, като летят ниско и бързо. Тяхното разполагане значително би подобрило ударните възможности на Иран и би представлявало заплаха за военноморските сили на САЩ в региона, казаха за Ройтерс двама експерти по оръжия.

Още: Заради протестите на студентите в Иран: Властта разположи тежки картечници (СНИМКА)

Преговорите с Китай за закупуване на ракетни оръжейни системи, които започнаха преди поне две години, се ускориха рязко след 12-дневната война между Израел и Иран през юни, според шестимата източника, запознати с разговорите, сред които са трима служители, информирани от иранското правителство, както и трима служители по сигурността. Когато разговорите навлязоха в последния си етап миналото лято, висши ирански военни и правителствени служители пътуваха до Китай, включително Масуд Ораей, заместник-министър на отбраната на Иран, според двама от служителите по сигурността. Посещението на Ораей не е било съобщавано преди това.

„Това е коренна промяна, ако Иран има свръхзвукова способност да атакува кораби в района“, каза Дани Цитринович, бивш израелски разузнавателен служител и сега старши изследовател по въпросите на Иран в израелския мозъчен тръст Институт за изследвания на националната сигурност. „Тези ракети са много трудни за прихващане“, уточни той.

Ройтерс не можа да определи колко ракети са включени в потенциалната сделка, колко Иран се е съгласил да плати или дали Китай ще приеме споразумението сега, предвид засиленото напрежение в региона. „Иран има военни споразумения и такива за сигурност със своите съюзници и сега е подходящ момент да се възползва от тях“, заяви служител на иранското външно министерство пред Ройтерс.

Още: "От кухнята" на Иран: Върховният лидер е подготвил смъртта си, има система за наследяване при фатална война

Белият дом не е коментирал директно преговорите между Иран и Китай относно ракетната система, когато Ройтерс го е попитала. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил ясно, че „или ще сключим сделка, или ще трябва да направим нещо много трудно, както миналия път“, заяви служител на Белия дом, визирайки настоящото противопоставяне с Иран.

Ракетите ще бъдат сред най-модерното военно оборудване, което ще бъде прехвърлено на Иран от Китай, и ще е в противовес на оръжейното ембарго на ООН, наложено за първи път през 2006 г. Санкциите бяха спрени през 2015 г. като част от ядрена сделка със САЩ и съюзниците им, а след това бяха наложени отново миналия септември.

Американски сили се събират близо до Иран

Потенциалната продажба би подчертала задълбочаването на военните връзки между Китай и Иран в момент на засилено регионално напрежение, усложнявайки усилията на САЩ за сдържане на ракетната програма на Иран и ограничаване на ядрените му дейности. Това би сигнализирало и за нарастващата готовност на Китай да се утвърди в регион, отдавна доминиран от американската военна мощ.

Китай, Иран и Русия провеждат ежегодни съвместни военноморски учения, а миналата година Министерството на финансите на САЩ санкционира няколко китайски организации за доставка на химически прекурсори на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран за използване в програмата му за балистични ракети. Китай отхвърли тези твърдения, заявявайки, че не е запознат със случаите, посочени в санкциите, и че стриктно прилага контрол върху износа на продукти с двойна употреба.

Докато беше домакин на военен парад в Пекин на иранския президент Масуд Пезешкиан през септември, китайският президент Си Дзинпин заяви на иранския лидер, че „Китай подкрепя Иран в защитата на суверенитета, териториалната цялост и националното достойнство“.

Още: Проф. Владимир Чуков с прогноза за напрежението между САЩ и Иран и застрашена ли е България

На 18 октомври Китай се присъедини към Русия и Иран в съвместно писмо, в което заяви, че смятат решението за повторно налагане на санкции за погрешно. „Иран се превърна в бойно поле между САЩ от едната страна и Русия и Китай от другата“, казва един от служителите, информирани от иранското правителство за преговорите за ракетите.

Сделката идва в момент, когато САЩ сформират армада в близост до Иран, включително самолетоносача USS Abraham Lincoln и неговата ударна група. USS Gerald R. Ford и ескортът му също пътуват към региона. Двата кораба заедно могат да превозват повече от 5000 души персонал и 150 самолета.

Още: 600 ракети "Томахоук", самолетоносачи, изтребители и разрушители: САЩ струпват истинска армада край Иран

„Китай не иска да види прозападен режим в Иран“, каза Цитринович, израелски специалист по Иран. „Това би било заплаха за техните интереси. Те се надяват, че този режим ще се запази“, добави той.

На 19 февруари Тръмп заяви, че дава на Иран 10 дни, за да постигне споразумение относно ядрената си програма или ще се изправи пред военни действия. САЩ се готвят за възможността за продължителни операции срещу Иран, ако Тръмп нареди атака, съобщи Ройтерс на 13 февруари.

Иран е изправен пред недостиг на оръжия

Покупката на CM-302 би била значително подобрение в иранския арсенал, изчерпан от войната миналата година, каза Питер Веземан, старши изследовател в Стокхолмския международен институт за изследване на мира. Китайската държавна корпорация за аерокосмическа наука и промишленост (CASIC) рекламира CM-302 като най-добрата противокорабна ракета в света, способна да потопи самолетоносач или разрушител. Оръжейната система може да бъде монтирана на кораби, самолети или мобилни наземни превозни средства. Тя може да поразява и цели на сушата. От Пекин не отговориха на искането за коментар.

Още: От Венецуела към Иран - САЩ местят най-големия военен кораб в историята

Иран също така води преговори за придобиване на китайски ракетни системи земя-въздух, така наречените ПЗРК, противобалистични оръжия и противосателитни оръжия, съобщиха шестимата източници.

Китай беше основен доставчик на оръжие за Иран през 80-те години на миналия век, но мащабните трансфери на оръжие намаляха до края на 90-те години под международен натиск. През последните години американски служители обвиниха китайски компании, че предоставят на Иран материали, свързани с ракети, но не го обвиниха публично в доставка на цели ракетни системи.

Още: Иран тества Тръмп: САЩ не могат да ни атакуват дори и с 12 самолетоносача