Желан от Левски и ЦСКА преминава в унгарски гранд

Макрецкис има договор с „орлетата“ до края на сезона, като няма намерение да го поднови. Той бе силно желан от Левски и ЦСКА, които в негово лице виждат отлично попълнение в центъра на терена. Сега обаче става ясно, че той ще продължи кариерата си в Унгария.

Former Borussia Dortmund midfielder Cebrail Makreckis will join Hungarian side Ferencvaros as the agreement is set to be sealed. 🇭🇺 #transfers



Deal will be agreed and completed soon. pic.twitter.com/GCo58zblSp