Жужо: Левски показа, че може да се противопостави на Лудогорец

Легендата на Славия и българския футбол Андрей Желязков коментира битката за титлата в Първа лига. Жужо, както всички наричат именития нападател, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че през този сезон Левски е доказал, че може да се противопостави на Лудогорец и да го свали от върха. По думите му „сините“ са демонстрирали много силни игри в мачовете си в Европа срещу сериозни съперници.

Желязков също така коментира и шансовете на останалите отбори в челото на класирането. Според него ЦСКА и ЦСКА 1948 са най-изявените фаворити за битката за местата даващи право на участие в турнирите на Стария континент.

Андрей Желязков коментира случващото се в Първа лига

„Точковият актив е задоволителен следователно има резон, това което ме питате. Има много ентусиазъм в „синята“ общност още от времето на еврокампанията лятото. Там Левски показа, че може да се противопостави тази година на Лудогорец. Демонстрираха много силни игри срещу съперници над средното европейско ниво. Мисля, че тази инерция от там ги доведе до сегашното им положение да са лидери“.

„Левски и Лудогорец са сигурни, между тях ще е и борбата за титлата. За другите две места ще се борят поне четири отбора. ЦСКА, ЦСКА 1948, Черно море и Локомотив Пловдив. От тези тимове най-голямо израстване има при „смърфовете“, те миналият сезон бяха пред изпадане, а сега са претенденти за Европа. Там има също много добри футболисти и те са постигнали страхотен колектив с треньора. Единственият проблем на „Лаута“ е, че нямат резервна скамейка. Черно море на Илиан Илиев се превърна в константа за Първа лига, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са най-изявените фаворити да играят с Левски и Лудогорец в Европа“, обясни Андрей Желязков.

