Каресао рязко снижи финансовите си претенции, за да заиграе в Левски

Сделката между Левски и бившия халф на ЦСКА Марселино Кареасо се очаква да се осъществи всеки момент, ако всичко със задължителните му медицинските прегледи е наред. Договорът му ще бъде тригодишен, подобно на тези на новите попълнения на сините – Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Разликата межу Керасао и тях обаче ще бъде във възнагражденията, съобщава „Тема Спорт“.

Марселино ще взима 13 000 евро в Левски

Око-Флекс и Переа ще получават месечно по 15 000 евро, за да се състезават с екипа на Левски, а бившият халф на ЦСКА ще взима с 2000 евро по-малко – 13 000 евро. Каресао обаче ще получи сериозен финансов транш, ако подпише договор с Левски, защото пристига в клуба като свободен агент и за него няма да бъде плащана трансферна сума.

Халфът искаше близо пет пъти повече в ЦСКА

Колумбиецът намалява драстично претенциите си за заплата. Преди година той поиска над четири пъти повече месечно от ЦСКА, за да подпише договор. От армейския клуб му отказаха възнаграждението от 60 хиляди евро и той напусна тима през лятото като свободен агент.

Иначе Кареасо записа 97 мача за ЦСКА във всички турнири, в които вкара 11 гола и направи 10 асистенции. След това той игра за кипърския Аполон Лимасол, но след половин сезон си тръгва, като почти не записа игрови минути заради контузии.

