Шефът на ПФЛ: Българският футбол е на средно европейско ниво

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов направи любопитно изказване по повод развитието на спорта у нас. Той говори пред колегите от „Диема“ като заяви, че футболът ни е на средно европейско ниво. Причината е, че имаме отбор, който редовно играе в групите на евротурнирите – Лудогорец. Караиванов обаче смята, че е недостатъчно „орлите“ да влязат едва два пъти в групите на Шампионска лига при положение, че 14 години поред са първенец на България.

Атанас Караиванов обърна внимание и на представянето на националния отбор. Той бе категоричен, че за да бъде силен представителният ни тим, то футболистите трябва да идват от три отбора – Левски, ЦСКА и Лудогорец.

Какво обясни Атанас Караиванов

„Нашият футбол е на средно европейско равнище. Имаме отбор, който редовно играе в групите на евротурнирите и това е Лудогорец. Макар че за мен е недостатъчно само два пъти да влезе в групите в Шампионската лига при 14 шампионски титли. Това помага на клуба да продава футболисти много добре“.

„За да имаш силен национален отбор, играчите в него трябва да влизат от Левски, ЦСКА и Лудогорец. Защото не можеш да очакваш чудеса от играчи от други отбори, които падат по 14 пъти на година и са познали вкуса на победата пет пъти. Няма да има нужното самочувствие, колкото е да е добър. Същото се отнася и за тези, които не играят, а само тренират“, заяви Атанас Караиванов.

