Лудогорец разпиля Спартак Варна, Чочев няма спирка в Първа лига

19 март 2026, 20:24 часа 668 прочитания 0 коментара

Лудогорец разгроми Спартак 1918 Варна с 5:1 в първи двубой от 27-ия кръг на Първа лига. "Орлите" събраха 56 точки на второто място. "Соколите" остават с 23 пункта на 13-ата позиция. Ивайло Чочев блесна с две попадения, а по едно отбелязаха Квадво Дуа, Ерик Маркус и Биле от дузпа. Почетният гол за варненци реализира Мартин Георгиев. Двата отбора завършиха мача с по 10 души заради изгонвания на Педро Виктор и Едвин Куртулуш.

Първата възможност в мача бе за домакините в третата минута, когато Жота Лопес стреля по диагонал, но вратарят на шампионите Хендрик Бонман улови. Лудогорец отговори в 13-ата минута, когато Квадво Дуа засече топката от удобна позиция от няколко метра, минала встрани от вратата. Малко по-късно шут на Маркус излезе в аут.

В 29-ата минута на "Коритото" гостите откриха резултата. Чочев засече с глава центриране на Маркус за 1:0. В 42-рата минута домакините останаха с 10 души на терена, след като вратарят Педро Виктор получи директен червен картон. Стражът на Спартак излезе извън наказателното поле да пресрещне Квадво Дуа, който игра с топката, която се отби в ръката на вратаря и съдията го изгони от игра. До почивката Дуа уцели греда.

В началото на втората част мачът бе решен. Дуа се възползва от пас на Текпетей за 2:0. 180 секунди след това Петър Станич центрира отляво в наказателното поле на домакините, където Ивайло Чочев засече топката с глава и вкара трети гол за шампионите. В 53-тата минута Ерик Маркус бе изведен в отлична позиция отдясно в наказателното поле на Спартак 1918 Варна и с удар по диагонал реализира за 4:0.

В 57-ата минута Лудогорец остана с 10 души на терена, защото Едвин Куртулуш получи втори жълт картон. В 83-ата минута домакините вкараха почетно попадение чрез Мартин Георгиев, който реализира със страхотен шут от над 25 метра. В 89-ата минута съдията Кристиян Колев отсъди дузпа за шампионите за нарушение на голмайстора Мартин Георгиев срещу Текпетей. С изпълнението на дузпата се нае Ив Ерик Биле, който бе точен от бялата точка и оформи крайното 5:1 за Лудогорец.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Лудогорец Спартак Варна Първа лига
