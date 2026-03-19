Нов селекционер на България? Георги Иванов коментира слуховете

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов коментира информацията за смяна на националния селекционер Александър Димитров. По-рано през деня медиите в Сърбия писаха, че Александър Янкович ще поеме "лъвовете". За последно специалистът бе начело на Китай. Бившият нападател на Левски обаче категорично отрече слуховете. За него смяна на селекционера не стои на дневен ред, защото Димитров и щабът му имат за цел да представят максимално добре в “Лигата на нациите”.

Александър Димитров остава начело на България

“Не е вярна тази информация. Не съм говорил с нито един треньор за смяна на Александър Димитров. Нито седи на дневен ред смяна на селекционера, който се подготвя за турнето в Индонезия. Познавам Целе Янкович от над 20 години, тъй като ми е бил треньор в Левски по времето на Муслин. Истината е, че нито съм го чувал скоро, нито съм се разбирал с него или когото и да е да става национален селекционер. На този пост е Александър Димитров. Той и щабът му имат за цел отборът да се представи максимално добре в “Лигата на нациите”, заяви Иванов пред Sportal.bg.

Янкович дълги години е част от екипа на добре познато име у нас – Славолюб Муслин. Той го кани през 2000 г. да се присъедини към щаба му в Цървена звезда. През зимата на 2000 г. Янкович започва работа в клуба като съветник-скаут, а на 5 юли 2001 г. става помощник-треньор. Като член на щаба на Муслин той печели два дубъла, а сътрудничеството му продължава по-късно в украинския Металург, българския Левски, белгийския Локерен и руския Локомотив Москва.

