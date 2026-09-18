"Нищо подобно": Радев отрече да заменя един олигархичен модел с друг

"Ще отговоря на тези, които продължават да твърдят, че ние сменяме един олигархичен модел с друг - нищо подобно. Напротив - ние създадохме тази система, за да контролираме и управлението в реално време", каза премиерът Румен Радев във връзка със системата СИГМА. По думите му тази система е публична, за да може да имат всички прозрачен достъп, тази система е публична и целта и е именно да няма обратно механизми, които да завладяват обратно институциите.

Възстановяването на справедливостта

Според него изпълнителната власт трябва да работи, че да събира годни доказателства, които да бъдат доставяни в прокуратурата.

"Справедливостта не се възстановява с действията на правителството и с действията на улицата, но действията на правителството са изключително важни тази битка да се води.

"Бяхме ви обещали, че ще правим всичко възможно тази борба с корупцията да бъде всеобхватна, това означава да бъдат ревизирани знакови обществени поръчки, компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и най-трудната част да бъдат проверявани подставени лица. Хората, които злоупотребяват със закона често не действат от свое име, те действат чрез подставени лица, да правим всичко възможно да действаме по-интензивно с нашите партньори от чужбина", добави още Радев. ОЩЕ: Нови разкрития за полетите на Пеевски: Демерджиев твърди за финансиране през оскъпяване на поръчки за мантинели