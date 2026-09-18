Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)

"Държавата е плътно до хората, до уязвимите домакинства, семейства, до хората с ниски доходи. Българското правителство е плътно до индустрията и структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми", каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с пакета от мерки срещу високите цени на горивата, обещани по-рано през седмицата от премиера Румен Радев.

Пулев заяви, че се приключва с "хеликоптерните пари" и ще има целеви мерки към най-уязвимите сегменти на българското население. Мерките са в общ размер на над 300 млн. евро, което е едно от най-конкурентните в региона.

Мерки са насочени към индустрията, а други - към българските граждани директно, а част от тях зависят и от парламента.

Премахва се акцизът на пропан-бутана

Друга мярка, която беше лансирана и от депутати на "Прогресивна Бълагрия", е премахване на акциза на пропан-бутана.

"Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво", обясни вицепремиерът Александър Пулев.

Относно пропан-бутана той уточни, че се изисква законодателна промяна, като в тесен синхрон с парламента, правителството се надява да получи подкрепа на парламентарните сили.

Около 15 млн. евро ще бъде ефектът върху централния бюджет, като целта е да действа три месеца до края на годината. ОЩЕ: Без акциз за пропан-бутана: Депутат от ПБ повдигна завесата за мерките заради скъпите горива

"Инфлационен чек" за 550 хил. български граждани

На брифинга стана ясно, че над 550 хил. български граждани с ниски доходи ще бъдат директни бенефициенти на правителствена подкрепа.

"Предвидили сме мярка, която е наречена "инфлационен чек". Тя е предвидена за базова социална сигурност за уязвими хора с ниски доходи. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро. Директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи, които са обект на системата на социално подпомагане", обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Изплащането ще бъде еднократно, без допълнителни заявления, по служебен път ще става директно по картите или чрез пощата, ще се администрира директно от Агенцията за социално подпомагане, като общият бюджет на мярката възлиза на 30 млн. евро.

Няма да се изисква притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават такива, а разходите за храна се покачват заради кризата в Близкия изток, като така двойно повече лица ще могат да се възползват от мярката.

Субсидии към структуроопределящи сектори

Държавата е предвидила субсидии към структуроопределящи сектори. Това са публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт, като фокусът е към отдалечени и малко населени места.

Помощ за земеделските производители и тежкотоварните превози

Земеделските производители ще получат подпомагане в размер на 44 евроцента за литър газьол.

Земеделският министър Пламен Абровски отбеляза, че това е разписано в лошия според някои бюджет за 2026 г., тъй като там са заложени 170 млн. евро, които са предвидени като държавна помощ за земеделските производители, а от тях 100 млн. евро ще отидат за компенсации за подкрепа за разликата в цената на газьола през 2025 и тази през 2026 г.

С бюджета правителството вече обезпечило и 55 млн. евро като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи, по-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари. ОЩЕ: Съвет по сигурността, цените на горивата и битката с корупцията: Натоварен петък очаква премиера Радев