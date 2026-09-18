"Това правителство не дели социално уязвимите хора": От кабинета с позиция за помощта за горивата

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията разпространи позиция по повод изказвания на политически лидери от опозицията.

Публикуваме я без редакторска намеса:

Осигурената от правителството помощ от над 300 млн. евро поради ръста на цените на горивата в подкрепа на обществения транспорт, автобусните превозвачи, земеделските производители и най-уязвимите обществени групи е базирана на реални данни и има общ стабилизиращ ефект в социалната сфера и икономиката.

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За разлика от други, това правителство не дели социално уязвимите хора на такива, които притежават автомобили, и такива, които не притежават, тъй като всички са потърпевши от кризата с доставки на енергийни ресурси.

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Напомняме и че начинът, по който през 2022 г. бяха въведени мерки, насочени към всички водачи на автомобили, но без реална обосновка, достигна до по-малка група от хора и изправиха България пред заплаха от наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Такава беше избегната само поради своевременното прекратяване на въпросните мерки.

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Претенциите на партии от опозицията, че тяхната политика ни е доближавала до ЕС са напълно несъстоятелни, след като не познават правилата за работа на европейските институции.