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Кога, къде и срещу кого да гледаме Левски в плейофа за Шампионска лига

11 август 2026, 22:30 часа 938 прочитания 0 коментара

Левски продължава похода си към основната фаза на Шампионска лига! "Сините" елиминираха Кайрат след две победи с по 1:0 и достигнаха до последното стъпало в квалификациите. Между българския шампион и място сред най-добрите в Европа вече стои само шампионът на Гърция - АЕК Атина, който е съперник на софиянци в плейофите за влизане в основната фаза на надпреварата.

Кога са мачовете между Левски и АЕК?

Първата среща от плейофа ще се проведе на 18 август, като Левски ще бъде домакин. Началният час ще бъде 22:00. Реваншът е предвиден за 25 август в гръцката столица. Именно в Атина ще бъде определен отборът, който ще се класира за основната фаза на Шампионска лига.

Къде ще се играе Левски – АЕК?

Първият двубой ще се състои на Националния стадион "Васил Левски" в София, обявиха официално от клуба. Очаква се срещата да предизвика огромен интерес сред привържениците на "сините". Реваншът ще бъде на клубния стадион на АЕК в Атина – "Алианц Арена", познат още като "ОПАП Арена".

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Левски

По коя телевизия ще дават Левски – АЕК?

Към момента телевизията, която ще излъчва двата мача, се очертава да бъде DIEMA SPORT. Именно този канал излъчваше и предходните мачове на "сините" в евротурнирите, както и двубоите от вътрешния шампионат. Двата двубоя ще могат да бъдат проследени НА ЖИВО в SportLive.bg и Actualno.com.

Какво следва за Левски?

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При успех над гръцкия шампион Левски ще се класира за основната фаза на Шампионска лига за първи път от сезон 2006/07. Дори при отпадане от АЕК обаче "сините" вече имат гарантирано място в основната фаза на Лига Европа. Това означава, че европейските вечери за отбора на Хулио Веласкес ще продължат поне до зимата.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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