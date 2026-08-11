Левски има голям проблем: Локомотив Пловдив хвана цаката на "сините"

"Веласкес ще може да разреши и този проблем". Това заяви Янко Станчев в най-новия епизод на "Точно попадение". Водещият Стефан Йорданов отбеляза, че Левски има проблем с реализирането на попадения. Янко се съгласи с него, но изкара на преден план добрите аспекти в играта на "сините". И въпреки всички положителни еценки, Станев смята, че Локомотив Пловдив е намерил начин да спира Левски.

"Тотална доминация срещу Локомотив Пловдив"

"Мустафа Сангаре все още се възстановява, не се знае кога ще е на линия. Уж се беше възстановил, след това стана отново нещо. Но си мисля, че в течение на сезона Веласкес ще може да разреши и този проблем. Тотална доминация срещу Локомотив Пловдив, Левски се забавляваше, контролираше всичко, като изключим нереализираните ситуации. Аз видях, може би Локо Пловдив някакси започва да намира как може да се спре Левски и това е с нарушения. Цели 17 нарушения бяха извършени срещу футболсити на Левски. Дали другите отбори ще опитат да попият малко от това и да започнат така да спират "сините", не съм сигурен.

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"Ще е интересно да видим как Левски ще реагира"

Споменахме миналия път Сержиньо, че е откритието на сезона, но мисля, че там трябва да добавим и Рейналдо. Качествата на бразилеца са наистина страхотни. Умее да ангажира противникйовите бранители, освобождава пространства за останалите си съотборници. Сега предстои мач с Кайрат. Аз вярвам, че ще бъде много различно там, в Туркместан. Този път казахстанците няма да се защитават, а ще атакуват, ще е интересно да видим как Левски ще реагира на това. Ще има голямо напрежение в "сините", защото те спечелиха първия мач и очакванията към тях за продължаване напред са големи. Ще е трудно, но аз смятам, че Левски ще е способен да продължи напред към плейофите", завърши Станчев. Повече по темата вижте в най-новия епизод на "Точно попадение" в YоuTube:

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