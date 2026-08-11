С две и двеста по морето: Кое ни е скъпо? Разказва Габриела Руменова (ВИДЕО)

Търговците могат да обявяват цените и в евро, и в лева, въпреки че периодът за второто изтече. Те обаче не трябва да въвеждат потребителите в заблуждение. Това би било нелоялна търговска практика.

Това заяви експертът по потребителски права Габриела Руменова от платформата “Ние, потребителите” в предаването "Студио Actualno", коментирайки актуалните теми около отпадането изцяло на българския лев за обозначение на цените при търговците.

По думите ѝ може да се налагат санкции за нелоялни търговски практики, въпреки че санкциите винаги ги плащаме ние като потребители.

Според Руменова потребителите са онези, които в голяма степен имат възможност да регулират пазара. Когато обаче си дадем парите на търговеца, започва една битка, търсейки справедливостта си, която не е равностойна. Затова въпросът е ясно ние да си дадем сметка дали сме получили пълната, вярна и коректна информация, която трябва да имаме, взимайки едно решение за дадена стока и услуга, каза още Руменова.

Всички заведения имат менюта, човек може да планира какви заведения има, на какви цени, какво се предлага. Когато се седне в заведението не да се поръчва, без да се знае, а предварително да се потърси информация, посъветва Руменова. В условията на пазарна икономика едно нещо струва толкова, колкото може да се продаде. Ако заведенията стоят празни, търговецът ще се принуди да промени цените. Но това не се случва, подчерта Руменова.

Тя каза, че е направила проверка по морето в дестинация като Созопол, където може да изкараш с 20 евро, но можеш да изкараш и с 80 нагоре. Това ще се види и нагледно, като пусна касовите бележки, които съм събрала, отбеляза Габриела Руменова.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.