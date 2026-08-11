Радар за икономика: Най-важните новини на 11 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 11 август 2026 г.:

Нов начин да се изчислява минималната заплата: Ето за какво се споразумяха правителството и социалните партньори

Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 г., обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес, 11 август, в Министерството на финансите. В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт (НСИ).

Още: Нов начин да се изчислява минималната заплата: Ето за какво се споразумяха правителството и социалните партньори

АЕЦ “Козлодуй“ работи нормално, уверяват от Министерството на енергетиката

Към 13 часа на 11.08.2026 г. двата блока на АЕЦ “Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство, уверяват от Министерството на енергетиката. Екипите на атомната централа работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията. Предприети са всички технически и организационни мерки, в рамките на възможностите, за обезпечаване работата на бреговите помпени станции, осигуряващи необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане. Независимо от предприетите действия, към днешна дата обстоятелствата продължават да изискват повишено внимание и постоянен мониторинг на техническите възможности на съоръженията.

Още: АЕЦ “Козлодуй“ работи нормално, уверяват от Министерството на енергетиката

ТЕЦ "Бобов дол" изгражда нов завод за биогаз

Завод за биогаз (метан) като гориво изгражда ТЕЦ "Бобов дол", съобщи БНР по информация от ръководството на централата. Площадката от около 15 декара е непосредствено до производствената зона на ТЕЦ-а. Вече са доставени и съответните съоръжения. Новата мощност ще произвежда биогаз (метан) след ферментиране на биомаса - слама, основно, силаж и др.

Снимка: "Грийнпийс"-България

Още: ТЕЦ "Бобов дол" изгражда нов завод за биогаз

Искане на Тръмп вдигна цената на петрола до седмичен връх

Цените на петрола се закотвиха във вторник, 11 август, на най-високите си нива от повече от седмица на фона на избледняващите надежди за сключване на споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток. Причината за тези прогнози - президентът Доналд Тръмп поиска компенсация за нанесените на САЩ щети, а пък по-рано Техеран представи нови условия за отваряне на пролива.

Още: Искане на Тръмп вдигна цената на петрола до седмичен връх

Еврото смени посоката след невиждан от месец курс спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, а в началото на деня вчера, 10 август, се задържаше почти на същото равнище, настъпи рязка промяна. Курсът започна да пада надолу спрямо този на американската валута и вчера затвори на 1,1542, а днес слезе още по-ниско. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам.

Още: Еврото смени посоката след невиждан от месец курс спрямо долара