Най-важните новини за деня: 11 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 август 2026 г.

НЕ Е ТАЗИ ВЕРСИЯТА ЗА ВЗРИВА В СКЛАДА В БЕЛИЦА: "ЕМКО" И ДЕМЕРДЖИЕВ ГОВОРЯТ РАЗЛИЧНО

Складовото помещение е унищожено. На въпрос дали има вероятност от превозното средство (товарен камион) да е възникнал пожарът, директорът на обособено производство в "ЕМКО" Славчо Димиев категорично отрече - версията, че може пламъците да са тръгнали от камиона излезе на преден план след първото изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев по темата с взрива в оръжейния склад на "ЕМКО" в село Белица, Община Трявна. Десетина минути преди да избухне пожарът, от камиона е разтоварена готова продукция за склада и той е бил подготвен да отпътува към друг обект, по думите на Димиев.

НАКЪДЕ ЗА ВАСИЛ БОЖКОВ СЪС САНКЦИИТЕ "МАГНИТСКИ": КАРТИНАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ В СЪДА В САЩ (ВИДЕО)

Васил Божков иска американски съд да отмени наложените му от финансовото министерство на САЩ санкции по закона "Магнитски", защото твърди, че не е участвал в корупция, а е бил изнудван. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите в Съединените щати обаче подава насрещно искане към магистратите - не отменяйте наказателните мерки, има и отделна схема освен тази с Бойко Борисов и Владислав Горанов, за която Божков не е показвал, че е бил изнудван.

БИВШИ ОТ БСП, БИЗНЕСМЕНИ И "РАЗПОЗНАВАЕМИ ЛИЦА": "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" УДАРНО ГРАДИ МЕСТНИ СТРУКТУРИ В ЦЯЛАТА СТРАНА (СНИМКИ)

Малко над два месеца след официалното си учредяване като политическа партия, "Прогресивна България" се зае с ударно изграждане на местни структури в цялата страна, показа справка на Actualno.com. В социалните мрежи стотици страници на регионалните подразделения на формацията споделят ежедневно снимки и информация за новоизбрани председатели и попълване на членска маса в съответните образувани местни структури.

САМО ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ: ЕФЕКТЪТ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ НА ЧИНОВНИЦИТЕ

Тестовете за почтеност, предвидени за чиновници на длъжности с висок корупционен риск, са на път да станат проблематични още преди да започнат да се прилагат. Причината - в законопроекта изглежда има пожелателни формулировки относно последствията за служителите, които не преминат успешно проверката.

ЩЕ ИМА ЛИ "ДЖЪРСИТА" ПО ПЪТИЩАТА НИ, ИЛИ ОТНОВО "ИСКАХМЕ ДА СТАНЕ ПО-ДОБРЕ, НО СТАНА КАКТО ОБИКНОВЕНО": АНАЛИЗ НА ВЛАДИМИР ТОДОРОВ (ВИДЕО)

"Имам голямо желание да се видя с регионалния министър и да обсъдим въпроса с мантинелите. Има два основни типа обезопасителни системи - единия са мантинелите с различни типове и сила на задържане, втория са бетонните стопери. Средните разделителни ивици по магистралите в по-голямата част от Европа са от тези джърсита - те са по-евтини, имат по-голям живот и имат по-голяма степен на задържане. Понеже обаче живеем в България и всичко е схема, то не се допуска монтирането на такива бетонни огради, които предотвратяват жертви. Скандалното е, че тези инциденти са предотвратими, но безхаберието и корупцията убиват". Това коментира в Студио Actualno учредителят на Българската асоциация на пострадали при катастрофи Владимир Тодоров.

"НЕ Е ДИСКРИМИНАЦИЯ, НЯМА ПАРИ ЗА ВСИЧКИ": НАПУК НА ВАС, ВЛАСТТА ПРЕДЛАГА СТИПЕНДИИ ДА ПОЛУЧАВАТ САМО РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Правителствотона Румен Радев предлага промени в Закона за висшето образование, с които се предвижда стипендии от държавния бюджет да се отпускат само на студенти държавна поръчка, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата.

С ДВЕ И ДВЕСТА ПО МОРЕТО: КОЕ НИ Е СКЪПО? РАЗКАЗВА ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА (ВИДЕО)

Търговците могат да обявяват цените и в евро, и в лева, въпреки че периодът за второто изтече. Те обаче не трябва да въвеждат потребителите в заблуждение. Това би било нелоялна търговска практика.

ЦИНИЗЪМ: ДОЦ. КАЙЧЕВ ОБЯСНИ КАК МАКЕДОНЦИ ВДИГАТ ПАМЕТНИК НА СОБСТВЕНАТА СИ ДЕПОРТАЦИЯ В СЪРБИЯ

Националният съвет на македонското национално малцинство предлага издигането на паметник „Майка Македония“ в Нови Сад в чест на заселването на македонци във Войводина. Как обаче се е озовала македонската общност във Войводина преди 80 години? Разяснение по темата внесе пред Actualno.com доц. д-р Наум Кайчев, който е заместник-председател на Македонския научен институт (МНИ) и заместник-съпредседател на Историческа комисия между България и Северна Македония.

ВЛАСТТА КРИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРОНА "МАЙЯ": ПРОФ. ТОДОР ТАГАРЕВ С НОВА ПОРЦИЯ КРИТИКА

„Такъв малък дрон просто нямаше как да направи сериозни поражения в село Кардам. Необяснимо е министърът на отбраната Димитър Стоянов да казва, че ще изчака МВР, за да стане ясно дали е имало взрив или е нямало. Има опит за прикриване на реалната ситуация с украинския дрон-примамка „Майя“. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред bTV. Още: Вижте дрона, взривил се край Кардам (СНИМКИ)

МВНР МИНИСТЪР ОТ ВРЕМЕТО НА СТАНИШЕВ: ЩОМ ИСКАМЕ МИР В УКРАЙНА, ТРЯБВА ДА ПРЕДЛОЖИМ КАК ДА СТАНЕ

"Ако казваш: "Искаме решение", трябва да следва и съответната инициатива". Тези знакови думи по адрес на политиката на управлението на Румен Радев относно войната в Украйна изрече Ивайло Калфин. Позицията на Радев и правителството му е за постигане незабавно на мир в Украйна. Калфин е бивш външен министър в Тройната коалиция, водена от Сергей Станишев, и бивш социален министър във второто правителство на Бойко Борисов. Той беше и евродепутат от АБВ.

ТАЙВАН ВИДЯ ОТ УКРАЙНА КАК ДАВИД ПОБЕЖДАВА ГОЛИАТ: ГОТВИ АД ОТ ДРОНОВЕ СРЕЩУ КИТАЙ (ВИДЕО)

Китай е много по-голяма сила от малкия остров Тайван, за който претендира още от средата на миналия век, но самоуправляващата се територия явно е извлякла ценни поуки от войната на Русия срещу Украйна. За да отблъсне евентуална бъдеща китайска инвазия, Тайпе изгражда флот от летящи дронове и безпилотни атакуващи лодки. Целта е те да бъдат използвани за локализиране и атакуване на китайските сили, приближаващи се към острова, като се разчита на тайвански войници, обучени да действат бързо, преди Пекин да успее да ги удари.

УКРАЙНА СВИВА ВЪЗДУШНИЯ ОБРЪЧ ОКОЛО ДВОРЕЦА НА ПУТИН. РУСИЯ УДАРНО ПРАВИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинската армия постепенно унищожава обекти на руската противовъздушна отбрана (ПВО) в района на руския курорт Геленджик, който е известен като дом на т.нар. дворец на Владимир Путин. Това отбелязва в свой материал опозиционното руско издание The Moscow Times, като отчита следното – през последните няколко дни първо беше унищожена скъпа система за електронно заглушаване, а след това – ПВО система С-400 - ОЩЕ: Украинска атака и дим недалеч от Двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

ВОЙНАТА НА БЪДЕЩЕТО: ПО-БЪРЗА, ПО-ЕВТИНА И ПО-СМЪРТОНОСНА. РЕПОРТАЖ НА BILD ОТ СЕКРЕТНА ЛАБОРАТОРИЯ НА НАТО

НАТО усилено изучава опита от войната в Украйна и на тази база разработва нови технологии. Най-важните уроци от войната в Украйна се внедряват в новите стратегии - Алиансът е длъжен да действа по-бързо от Русия. Едно от местата, където това се случва, е германският град Висбаден в провинция Хесен. Тук са разположени около 23 000 американски войници и техните семейства, а във военната база се разработват системи, които могат да откриват дронове за секунди, да събират данни от цяла Европа и да използват изкуствен интелект за ускоряване на вземането на военни решения.

ВЕЛИЧЕСТВЕН ЛЕВСКИ ПОКОРИ КАЗАХСТАН И Е НА КРАЧКА ОТ СЪЩИНСКАТА ШАМПИОНСКА ЛИГА!

Футболният шампион на България Левски продължи похода си в Шампионска лига, класирайки се за заветните плейофи за влизане в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир! След като се справиха с Борац Баня Лука и Университатя Крайова, сега "сините" отстраниха и шампиона на Казахстан - Кайрат Алмати, в сблъсък от третия квалификационен кръг. След нова победа с 1:0 като гост и общ резултат 2:0 от двата мача, хората на Хулио Веласкес си осигуриха пряк сблъсък срещу шампиона на Гърция АЕК за влизане в същинската част на Шампионска лига. Столичани достигат до плейоф в Шампионска лига след 17-годишна суша.

ОТ ЕДНА МЕЧТА ДО СВЕТОВНИТЕ РОК СЦЕНИ: ГРУПА SEVI В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Група SEVI продължава своя път с увереност, нова музика и амбицията да представя българския рок извън пределите на страната. След като през миналата година отбеляза 15 години на сцена с голям концерт и европейско турне, бандата вече е в своята 16-а година, а към музикалната ѝ история се добавя и нов формат - издаден винил.