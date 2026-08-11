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Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин (ВИДЕО)

11 август 2026, 21:30 часа 1132 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин (ВИДЕО)

В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в курорта. В нея взеха участие операторите на бензиностанции. Във връзка с логистични проблеми при доставките големите оператори въведоха ограничения за продажбата на гориво на бензиностанциите. Поради възникналата паника на редица бензиностанции е въведено ограничение за продажбата на бензин на физически лица.

Юридическите лица, оперативните и комуналните служби получават гориво без ограничения чрез горивни карти. Общественият транспорт и специалната техника са снабдени с гориво в пълен обем. Операторите на бензиностанциите коригират доставките и преразпределят количествата между станциите; след възстановяване на графика за доставки ограниченията ще бъдат преразгледани.

На оперативно съвещание с операторите на бензиностанциите беше изработен комплекс от мерки за стабилизиране на ситуацията. За удобство на гражданите информацията за наличността на гориво на станциите се публикува на уебсайтовете и в мобилните приложения на операторите. Администрацията на града призовава жителите на Сочи и туристите, доколкото е възможно, да се въздържат от пътувания с личен транспорт, за да се намали натоварването на бензиностанциите и да се ускори връщането към обичайния режим на работа. В случай на образуване на опашки пред бензиностанциите е необходимо да се спазват правилата за движение по пътищата, заяви заместник-кметът на град Сочи Вячеслав Бауер.

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Ситуацията с горивита е критична в редица руски градове. До недостиг се стигна след мащабните украински удари по редица рафинерии, които предизвикаха остър недостиг на бензин, дизел и керосин.

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Бензин Горива Русия война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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