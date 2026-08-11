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Прогноза за времето - 12 август 2026 г. (сряда)

11 август 2026, 20:28 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 12 август 2026 г. (сряда)

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Източна България – умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София 34°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево начало на деня в планините

В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Горещо по морето

По Черноморието ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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