От една мечта до световните рок сцени: Група SEVI в Студио Actualno (ВИДЕО)

Група SEVI продължава своя път с увереност, нова музика и амбицията да представя българския рок извън пределите на страната. След като през миналата година отбеляза 15 години на сцена с голям концерт и европейско турне, бандата вече е в своята 16-а година, а към музикалната ѝ история се добавя и нов формат - издаден винил.

„Студио Actualno“ посрещна Светлана Близнакова и Рали Велинов, за да разговаря с тях за предстоящото европейско турне, бъдещите им планове и равносметката след повече от десетилетие и половина професионален път.

"Чувстваме се със сигурност по-уверени, по-силни, по-ясна е картинката, по-ясно ни е какво искаме да кажем, къде искаме да стигнем. Чувствам се аз лично много щастлива, че успяхме да удържим на всички предизвикателства, които музикалният свят и бизнес представят пред един артист в днешно време и като цяло. Така че съм щастлива, че сме все още тук и не сме загубили този детски ентусиазъм, с който творим, пишем музика", разказа Светлана пред камерите на Actualno.

Музикантите споделиха, че след толкова години на сцената, за тях все още е основен приоритет да бъдат автентични и да показват на хората, че е важно да бъдат себе си и да се отстояват.

Автентичността на групата получава международно внимание и през 2024 г., когато песента „World That Doesn't Fit“ стига до селекция за номинациите за наградите Grammy. Въпреки че оттогава са изминали две години, това остава важен момент в историята на SEVI. Първоначалната реакция на музикантите е по-скоро недоверие - мислейки си, че полученото съобщение може да е спам или шега.

"Ние никога не сме работили заради награда, заради такъв тип оценка, но да, хубаво е да видиш, че трудът ти е оценен от комисия, която е чула цялата музика на света. За нас това беше наистина много приятна изненада. И като българи се почувствахме горди, че българската рок и метъл музика може да излезе още малко извън пределите на България и да се чува повече за нашата държава с хубаво", разказа музикантите.

В края на миналата година групата пусна новото си парче "Vampire love", с което загатна работата си по новия им пети албум, който ще комбинира различни стилове музика, без да изневерява на визията на групата.

"Ще има и доста балади, към момента още селектираме парчетата. Подготвили сме доста нова музика. Ще видим кои елементи ще паснат едни с други. За момента много ми харесва как се получават нещата. Тази енергия тръгна от Vampire love и мисля, че завихри и другите песни покрай нея, и те ще бъдат в това настроение, в тази душевност", обясни Светлана.

Целият разговор чуйте в интервюто с водещ Александра Йошева.