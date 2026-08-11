Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

От една мечта до световните рок сцени: Група SEVI в Студио Actualno (ВИДЕО)

11 август 2026, 15:52 часа 895 прочитания 0 коментара

Група SEVI продължава своя път с увереност, нова музика и амбицията да представя българския рок извън пределите на страната. След като през миналата година отбеляза 15 години на сцена с голям концерт и европейско турне, бандата вече е в своята 16-а година, а към музикалната ѝ история се добавя и нов формат - издаден винил.

Студио Actualnoпосрещна Светлана Близнакова и Рали Велинов, за да разговаря с тях за предстоящото европейско турне, бъдещите им планове и равносметката след повече от десетилетие и половина професионален път.

"Чувстваме се със сигурност по-уверени, по-силни, по-ясна е картинката, по-ясно ни е какво искаме да кажем, къде искаме да стигнем. Чувствам се аз лично много щастлива, че успяхме да удържим на всички предизвикателства, които музикалният свят и бизнес представят пред един артист в днешно време и като цяло. Така че съм щастлива, че сме все още тук и не сме загубили този детски ентусиазъм, с който творим, пишем музика", разказа Светлана пред камерите на Actualno

Музикантите споделиха, че след толкова години на сцената, за тях все още е основен приоритет да бъдат автентични и да показват на хората, че е важно да бъдат себе си и да се отстояват. 

Автентичността на групата получава международно внимание и през 2024 г., когато песента „World That Doesn't Fit“ стига до селекция за номинациите за наградите Grammy. Въпреки че оттогава са изминали две години, това остава важен момент в историята на SEVI. Първоначалната реакция на музикантите е по-скоро недоверие - мислейки си, че полученото съобщение може да е спам или шега. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ние никога не сме работили заради награда, заради такъв тип оценка, но да, хубаво е да видиш, че трудът ти е оценен от комисия, която е чула цялата музика на света. За нас това беше наистина много приятна изненада. И като българи се почувствахме горди, че българската рок и метъл музика може да излезе още малко извън пределите на България и да се чува повече за нашата държава с хубаво", разказа музикантите. 

В края на миналата година групата пусна новото си парче "Vampire love", с което загатна работата си по новия им пети албум, който ще комбинира различни стилове музика, без да изневерява на визията на групата. 

"Ще има и доста балади, към момента още селектираме парчетата. Подготвили сме доста нова музика. Ще видим кои елементи ще паснат едни с други. За момента много ми харесва как се получават нещата. Тази енергия тръгна от Vampire love и мисля, че завихри и другите песни покрай нея, и те ще бъдат в това настроение, в тази душевност", обясни Светлана. 

Целият разговор чуйте в интервюто с водещ Александра Йошева. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Sevi Студио Actualno Светлана Близнакова Рали Велинов
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }