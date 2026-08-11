Жестока драма! ЦСКА 1948 докосна подвига, но една грешка разби европейската мечта

ЦСКА 1948 бе само на крачка от престижно отстраняване на Панатинайкос, но напусна Лигата на конференциите по болезнен начин. "Червените" стигнаха до продължения с късен гол на Лаша Двали, преди гръцкият гранд да спечели реванша с 2:1. Така ПАО продължава към плейофите с общ резултат 3:2, а българският представител приключва европейското си участие с нотка на разочарование, но и с високо вдигната глава след достойното си представяне в евроквалификациите.

ЦСКА 1948 отпадна от Лигата на конференциите след загуба от Панатинайкос

След равенството 1:1 в Атина двата отбора започнаха реванша при напълно изравнени позиции. ЦСКА 1948 показа още в началните минути, че няма намерение само да се защитава срещу именития си съперник. В седмата минута Георги Русев получи топката в наказателното поле и опита техничен изстрел към горния ляв ъгъл, но Иняки Пеня се отличи с великолепно спасяване. Малко след това възможност се откри и пред Сантино Андино, който не намери очертанията на вратата.

Още: Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27 - ето какво се случи в четвъртия кръг

До почивката Панатинайкос също създаде своите положения. Анас Зарури се озова на добра позиция след двойно подаване, но вратарят на домакините Петър Маринов спаси с крак. В добавеното време Атанас Илиев излезе срещу Пеня, но стражът се намеси, а впоследствие бе маркирана и засада.

След почивката гръцкият тим постепенно вдигна оборотите и откри резултата в 60-ата минута. Леви Гарсия отне топката в опасна зона и с точен удар към десния ъгъл преодоля Маринов. ЦСКА 1948 обаче отказа да се предаде. В 87-ата минута силно изпълнен тъч предизвика разбъркване в наказателното поле на гостите. Лаша Двали се ориентира най-добре и изпрати топката в долния ляв ъгъл за 1:1, с което прати срещата в продължения.

Само пет минути след началото на продълженията Панатинайкос нанесе решителния удар. Йоргос Кириякопулос центрира отляво, Маринов излезе неразчетено и Сирил Десерс получи възможност да се разпише на празна врата за 2:1. "Червените" имаха шанс да се върнат отново в двубоя, но Браян Собреро и Елиаш Франко не успяха да реализират своите положения. Панатинайкос запази аванса си и се класира за плейофния кръг на Лигата на конференциите.

Още: ЦСКА е с Роналдо и Бензема! Левски има една слабост, която може да им изиграе лоша шега | Точно попадение