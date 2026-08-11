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Жестока драма! ЦСКА 1948 докосна подвига, но една грешка разби европейската мечта

11 август 2026, 23:10 часа 926 прочитания 0 коментара

ЦСКА 1948 бе само на крачка от престижно отстраняване на Панатинайкос, но напусна Лигата на конференциите по болезнен начин. "Червените" стигнаха до продължения с късен гол на Лаша Двали, преди гръцкият гранд да спечели реванша с 2:1. Така ПАО продължава към плейофите с общ резултат 3:2, а българският представител приключва европейското си участие с нотка на разочарование, но и с високо вдигната глава след достойното си представяне в евроквалификациите.

ЦСКА 1948 отпадна от Лигата на конференциите след загуба от Панатинайкос

След равенството 1:1 в Атина двата отбора започнаха реванша при напълно изравнени позиции. ЦСКА 1948 показа още в началните минути, че няма намерение само да се защитава срещу именития си съперник. В седмата минута Георги Русев получи топката в наказателното поле и опита техничен изстрел към горния ляв ъгъл, но Иняки Пеня се отличи с великолепно спасяване. Малко след това възможност се откри и пред Сантино Андино, който не намери очертанията на вратата.

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ЦСКА 1948 - Панатинайкос

До почивката Панатинайкос също създаде своите положения. Анас Зарури се озова на добра позиция след двойно подаване, но вратарят на домакините Петър Маринов спаси с крак. В добавеното време Атанас Илиев излезе срещу Пеня, но стражът се намеси, а впоследствие бе маркирана и засада.

След почивката гръцкият тим постепенно вдигна оборотите и откри резултата в 60-ата минута. Леви Гарсия отне топката в опасна зона и с точен удар към десния ъгъл преодоля Маринов. ЦСКА 1948 обаче отказа да се предаде. В 87-ата минута силно изпълнен тъч предизвика разбъркване в наказателното поле на гостите. Лаша Двали се ориентира най-добре и изпрати топката в долния ляв ъгъл за 1:1, с което прати срещата в продължения. 

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Само пет минути след началото на продълженията Панатинайкос нанесе решителния удар. Йоргос Кириякопулос центрира отляво, Маринов излезе неразчетено и Сирил Десерс получи възможност да се разпише на празна врата за 2:1. "Червените" имаха шанс да се върнат отново в двубоя, но Браян Собреро и Елиаш Франко не успяха да реализират своите положения. Панатинайкос запази аванса си и се класира за плейофния кръг на Лигата на конференциите.

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Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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