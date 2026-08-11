Христо Янев: От най-мразен до най-обичан в ЦСКА

"Дори най-големите му критици започват малко да омекват". Това каза за Христо Янев Бойко Димитров в последния епизод на "Точно попадение". Водещият Стефан Йорданов повдигна темата за старши треньора на ЦСКА, който успя да спечели голяма част от феновете на "червените" на своя страна. Според думите на Стефан "Христо Янев от най-мразения човек в държавата започва да се превръща в най-обичания".

"Това даде резултат"

"Аз, знаете, съм яростен защитник на Христо Янев. Може само да ме радва, че успя да премине през всички тези изпитания. Тези бури, колко критики и плювни отнесе, но не се пречупи. Вярваше в това, което прави и работата, която вършат в ЦСКА той и щаба му. И това даде резултат. И сега наистина виждаме, че дори най-големите му критици вече започват малко да омекват. Визирам господин Георги Илиев-Майкъла, който не спира да се изказва негативно по Ицо Янев.

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Феновете на ЦСКА викаха "оставка"

Пък онзи ден гледах едно неговор интервю, в което каза: "Щом бият с 3:0 и нямат загуба, значи е най-добрият треньор за ЦСКА". Но това може само да ме радва", каза Бойко Димитров. По-рано през сезона, по време на мача с Ботев Пловдив, завършил при резултат 3:2 в полза на ЦСКА, дори се чуваха викове "оставка" от трибуните по адрес на старши треньора на "червените". Но след отстраняването на Карабах и двете поредни победи с по 3:0 срещу Макабаи Тел Авив и Септември София, феновете сякаш върнаха доверието си към него. Повече по темата вижте в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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