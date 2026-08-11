Национал на България подписва с емблематичен германски тим, изпаднал от Бундеслигата

Българският национален вратар Димитър Митов пристигна днес в Хамбург, където ще премине медицински тестове, след което ще подпише договор с местния клуб Санкт Паули, състезаващ се във Втора Бунделига. Това съобщи вестник "Abendblatt St. Pauli".

През миналия сезон Димитър Митов пази за Абърдийн

German side make move for Aberdeen goalkeeper Dimitar Mitovhttps://t.co/jcbE4VPlrr — EveningExpress Sport (@ee_sport) August 11, 2026

Официалното представяне не новото попълнение от България трябва да стане по-късно днес. По-рано тази сутрин „Рекорд Спорт“ съобщи, че от Санкт Паули са направили шестцифрена оферта, плюс допълнителни бонуси за трансфера на българина и са уверени, че сделката ще бъде сключена бързо. Явно от настоящия клуб на Митов – Абърдийн, не се правили особени спънки, а същ така не е било нужно и кой знае каква дискусия, след като на играча е бил купен бързо билет за северния германски град.

Санкт Паули изпадна през миналата година от Бундеслигата, завършвайки на последното 18-о място в класирането, но стяга сериозен отбор, който да се върне веднага при най-добрите. В отбора от Хамбург – Митов, който има 15 мача за България, ще спори за титулярното място основно с Бен Фол, до момент първи избор, и с австриеца Симон Зпари.

Абърдийн би искал да реализира значителна печалба от шестцифрената сделка, която платиха на Сейнт Джонстън преди две години за Митов, който пък е прекарал цялата си професионална кариера във Великобритания, преди това с мачове за Чарлтън и Кеймбридж Юнайтед. Но роденият в Козлодуй вратар беше през цялото лято нетърпелив за ново предизвикателство. И се намираше в последната година от договора си, въпреки че Абърдийн има опция за удължаване с още 12 месеца.

Преди четири дни, когато беше последната информация преди днес от Абърдийн, мениджърът на клуба Стивън Робинсън обяви, че отбори от четири държави се интересуват от Митов и те са от Германия, Дания, Австрия и Кипър. Явно германската опция е била първа за футболиста, който чрез Санкт Паули ще се опита да влезе в едно от петте най-силни първенства в Европа.

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