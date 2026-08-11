Преди години бе считан за новата голяма звезда на България, а сега ще играе в пета дивизия

Бившият младежки национал на България Кун Теменужков подписа договор до края на сезона с петодивизионния испански футболен клуб КФЖ Молеруса. Новината бе съобщена официално от ръководството на нискоразрядния клуб.
За последно Теменужков носи екипа на андорския Санта Колома
🆕 Kun Temenuzhkov, nou jugador del CFJ Mollerussa!— CFJ Mollerussa (@CFJ_Mollerussa) August 10, 2026
Davanter centre natural de Fraga, que arriba procedent del FC Santa Coloma, amb qui ha disputat les prèvies de la Conference League.
Format al futbol lleidatà (UE Bordeta i UE Lleida), posteriorment va formar part de les
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Родният футболист пристига в КФЖ Молеруса от андорския Санта Колома, с който изигра четири мача в Лигата на конференциите и вкара един гол. Теменужков бе в тима само за участието евротурнирите. Той се разписа при победа с 3:0 над уелския Пен-ъ-Бонт в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, но след това андорците отстъпиха с общ резултат 3:9 на австрийския Рапид Виена.
Теменуджков бе освободен след края на евроучастието на Санта Колома и подписа с Молеруса, с който ще играе в Група 5 на Терсера Федерасион. През миналата година отборът завърши на 12-о място в класирането, а новият сезон започва на 5 септември срещу УЕ Тона.
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