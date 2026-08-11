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Преди години бе считан за новата голяма звезда на България, а сега ще играе в пета дивизия

11 август 2026, 15:17 часа 1151 прочитания 0 коментара
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Преди години бе считан за новата голяма звезда на България, а сега ще играе в пета дивизия

Бившият младежки национал на България Кун Теменужков подписа договор до края на сезона с петодивизионния испански футболен клуб КФЖ Молеруса. Новината бе съобщена официално от ръководството на нискоразрядния клуб.

За последно Теменужков носи екипа на андорския Санта Колома

Родният футболист пристига в КФЖ Молеруса от андорския Санта Колома, с който изигра четири мача в Лигата на конференциите и вкара един гол. Теменужков бе в тима само за участието евротурнирите. Той се разписа при победа с 3:0 над уелския Пен-ъ-Бонт в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, но след това андорците отстъпиха с общ резултат 3:9 на австрийския Рапид Виена.

Теменуджков бе освободен след края на евроучастието на Санта Колома и подписа с Молеруса, с който ще играе в Група 5 на Терсера Федерасион. През миналата година отборът завърши на 12-о място в класирането, а новият сезон започва на 5 септември срещу УЕ Тона.

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Бойко Димитров Редактор
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