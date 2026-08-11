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„Армейски щурм“: Над 20 000 ще викат за ЦСКА срещу Макаби

11 август 2026, 12:39 часа 1146 прочитания 0 коментара

Над 20 000 фенове на ЦСКА ще подкрепят своите любимци по време на ключовия реванш с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. „Червените“ имат класическа преднина от 3:0 след първия мач, който се игра на неутрален терен в Грузия, и сред феновете има сериозна еуфория.

Феновете на ЦСКА не спират да купуват билети

Към момента са продадени 14 985 билета. Това показа проверка на БГНЕС в чисто новия сайт „cskaonly.com“. Системата прогнозира, че до мача, който ще се проведе на 13 август, бройката продадени билети ще достигне 20 979. Ценните хартийки ще се предлагат до края на първото полувреме. Двубоят ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА

Интересът към двубоя с Макаби вече надхвърли този към предишните домакинства на ЦСКА в Европа. За срещата с Дери Сити бяха продадени 12 713 билета, докато срещата с Карабах привлече 16 172 зрители.

В момента двубоят с Макаби вече е с 2272 продадени билета повече от този с Дери Сити, а са необходими още само 1187, за да бъде надмината посещаемостта от срещата с Карабах. При достигане на прогнозните близо 21 000 зрители – ЦСКА ще се доближи до посещаемостта от финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Смята се, че тогава са присъствали над 23 500 запалянковци на „червените“.

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Лига Европа ЦСКА фенове на ЦСКА Макаби Тел Авив
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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