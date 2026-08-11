Веласкес: Излязохме за победа и постигнахме нещо брутално! Обсъждаме дали да отлагаме мачове

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след класирането на "сините" за плейофите на Шампионска лига. Той определи постигнатото от неговия отбор като "нещо брутално", визирайки това, че тимът си осигури минимум класиране за основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Левски ще играе плейоф срещу гръцкия шампион АЕК, а ако постигне победа, ще влезе в основната фаза на Шампионска лига.

Първите думи на Веласкес след класирането за Лига Европа

"Много труден мач. Кайрат стоеше по различен начин за разлика от мача в София. Нормално е - те трябваше да обръщат резултата. Заслужавахме победата. При резултат 1:0 за нас имахме много добри преходи в атака, с които можехме да затворим мача. Разбира се, имаше и моменти от мача, в които се наложи да страдаме. Трябваше да поправим някои неща. Да се съберем и да стоим по-компактно. Поправихме нещата в защита през втората част", започна Веласкес.

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"През второто полувреме разбрахме по-добре кога трябва да притежаваме топката. Можеше да затворим по-рано мача. Без съмнение, отборът изигра много добър мач. Преодоляхме много важна фаза. Оставам без думи - постигнахме нещо брутално, осигурявайки си минимум класиране за групите на Лига Европа. Мога да кажа само невероятни думи за публиката и играчите, отново ме накараха да се чувствам горд.

"Говорихме в съблекалнята преди мача, че температурата и теренът нямат значение. Днес сме дошли за победа и това бе важно - да излезем с тази нагласа, а не да пазим резултата. Предстои мач през уикенда, ще видим как ще процедираме. И следващата седмица ще мислим за следващия мач в евротурнирите. Ще отложим ли мача със Славия? Това е възможност, която обсъждаме, но трябва да поставя картите на масата и да анализирам. Имаме срок, в който да дадем отговор. Тази вечер на спокойствие ще обсъдим нещата и ще вземем решение", завърши Веласкес.

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