А на някого хрумвало ли му е това? Допамин за вторник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Допамин можем да си набавим и от творчество, хоби или някаква хитроумна идея. Ето едно предложение, но с уговорката все пак да не се опитвате да правите това вкъщи, ако нямате нужните умения:
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Arkadaşlar, size bir şey danışacağım.— korku ve titreme (@korkuvetitremee) August 6, 2026
Bu vazoyu beğendim, bu şekilde yapsam yapabilir miyim sizce? pic.twitter.com/gy5FaOnRBa
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