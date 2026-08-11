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А на някого хрумвало ли му е това? Допамин за вторник

11 август 2026, 22:30 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
А на някого хрумвало ли му е това? Допамин за вторник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Допамин можем да си набавим и от творчество, хоби или някаква хитроумна идея. Ето едно предложение, но с уговорката все пак да не се опитвате да правите това вкъщи, ако нямате нужните умения:

Още: Приключение на покрива: Допамин за 5 август

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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