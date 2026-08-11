"Чисто сатанински ритуал": Сръбският президент Вучич за отдаването на почит от студентите към загиналите в Нови сад

Сръбският президент Александър Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към 16-те жертви на срутената козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през 2024 година, предава регионалната телевизия Ен1. По повод трагедията в Нови Сад граждани и студенти подеха инициатива да отдават почит на 16- жертви като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове.

„Няма такива обичаи в никоя нация, където година и половина по-късно стоите и спазвате минута мълчание насред улицата в продължение на 16 минути. Чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде“, каза Вучич.

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Вучич направи този коментар днес след обявяването от студентите на нов протест във Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствена демонстрация в същия град, състояла се на 14 август 2025 година.

На тази дата във Валево се проведоха масови антиправителствени протести, като част от надигащото се социално недоволство след трагедията в Нови Сад през 2024 година.

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В изявлението си днес Вучич добави, че винаги ще бъде на страната на полицаите, които по неговите думи са търпели терор в продължение на година и половина заради демонстрациите в Сърбия.

"Винаги ще бъда на страната на нашите полицаи, които вършат една от най-трудните задачи“, каза Вучич.

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Трагичният инцидент в Нови Сад предизвика остро социално недоволство и масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултета в Сърбия.

Протестиращите поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат авторитет в обществото и не са участвали в политическия живот на страната.