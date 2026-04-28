Войната в Украйна:

Кой каза на Бостанджиев да купи Левски и прозира ли политическа намеса - бизнесменът разкри кой се е свързал с него

28 април 2026, 9:38 часа 1864 прочитания 0 коментара

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев категорично отхвърли спекулациите, че е имало политическа намеса, за да придобие клуба. През годините "сините" многократно са били управлявани от хора, на които им е било "подсказвано" да поемат издръжката на отбора от "Герена". Само че Бостанджиев е категоричен, че няма политически интереси в България и никой не може да го накара да направи нещо, което иска.

Бостанджиев няма политически интереси в България

Бостанджиев обаче призна, че инициативата да придобие Левски е дошла от настощия мажоритарен собственик на "сините" Наско Сираков, който се е свързал с него и му е предложил клуба. Връзката между тях е била осъществена от Нено Михалев - партньор на Бостанджиев в България, сподели Бостанджиев в интервю за "24 часа".

Атанас Бостанджиев

"Няма причина, заради която да правя нещо, което не искам"

Попитан дали е бил посъветван от някой от политическите среди да стане собственик на Левски, Бостанджиев каза: "Категорично не. Нямам никакви политически интереси в България. Няма някаква причина, заради която някой да ме посъветва да правя нещо, което аз не искам да правя. Инвестицията в Левски е изцяло базирана на фундаменталната теза да заздравим този феномен за българския спорт и да му осигурим блестящо бъдеще."

Сираков потърсил Бостанджиев преди половин година, за да му предложи Левски

А на въпроса дали Наско Сираков е потърсил контакта, Бостанджиев сподели следното пред "24 часа": "Да. Наско потърси контакт с мен чрез моя партньор в България Нено Михалев, с когото правим редица сериозни инвестиции в страната". Бостанджиев отбеляза още, че със Сираков са направили първата си среща преди 5-6 месеца, а целта му е да направи Левски отбор на "световно ниво", като първата стъпка е изграждането на нов стадион, който трябва да е готов през 2029 година.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Атанас Бостанджиев
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес