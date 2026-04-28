БФС се поддаде на натиска от ЦСКА и смени съдията за мача на сезона срещу Лудогорец

Българският футболен съюз се поддаде на натиска от страна на ЦСКА и взе извънредно и неаргументирано решение да смени съдията за двубоя срещу Лудогорец от 1/2-финалите за Купата на България. Срещата ще се състои в сряда вечер на Националния стадион "Васил Левски", като ЦСКА има аванс от 2:1 след първия мач в Разград. Двубоят може да се определи като "мач на сезона" и за двата клуба.

Смениха съдията за реванша ЦСКА - Лудогорец без обяснение

От Съдийската комисия към БФС обявиха, че променят главния съдия за мача, като назначиха Геро Писков. ВАР рефери пък ще бъдат Васил Минев и Кристиян Колев. Припомняме, че първоначално бе обявен Георги Давидов с ВАР рефери Волен Чинков и Венцислав Митрев, но от ЦСКА излязоха с остра позиция, която очевидно е оказала влияние на БФС.

Писков бе четвърти съдия и в първоначалния наряд за дербито, като остава единствен от съдиите, обявени в началото. Сменени са и асистентите, като първо бяха назначени Даниел Ников и Никифор Велков, а сега са Мартин Венев и Иво Колев.

Ето как изглежда новият наряд за реванша между ЦСКА и Лудогорец:

Главен съдия: Геро Георгиев Писков

Асистент съдия 1: Мартин Емилов Венев

Асистент съдия 2: Иво Николаев Колев

Четвърти съдия: Георги Петров Стоянов

ВАР съдия: Васил Петров Минев

Асистент ВАР съдия: Кристиян Николов Колев

Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев

