Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

БФС се поддаде на натиска от ЦСКА и смени съдията за мача на сезона срещу Лудогорец

28 април 2026, 10:36 часа 301 прочитания 0 коментара

Българският футболен съюз се поддаде на натиска от страна на ЦСКА и взе извънредно и неаргументирано решение да смени съдията за двубоя срещу Лудогорец от 1/2-финалите за Купата на България. Срещата ще се състои в сряда вечер на Националния стадион "Васил Левски", като ЦСКА има аванс от 2:1 след първия мач в Разград. Двубоят може да се определи като "мач на сезона" и за двата клуба.

Смениха съдията за реванша ЦСКА - Лудогорец без обяснение

От Съдийската комисия към БФС обявиха, че променят главния съдия за мача, като назначиха Геро Писков. ВАР рефери пък ще бъдат Васил Минев и Кристиян Колев. Припомняме, че  първоначално бе обявен Георги Давидов с ВАР рефери Волен Чинков и Венцислав Митрев, но от ЦСКА излязоха с остра позиция, която очевидно е оказала влияние на БФС. 

Лудогорец - ЦСКА

Писков бе четвърти съдия и в първоначалния наряд за дербито, като остава единствен от съдиите, обявени в началото. Сменени са и асистентите, като първо бяха назначени Даниел Ников и Никифор Велков, а сега са Мартин Венев и Иво Колев.

Ето как изглежда новият наряд за реванша между ЦСКА и Лудогорец:

  • Главен съдия: Геро Георгиев Писков
  • Асистент съдия 1: Мартин Емилов Венев
  • Асистент съдия 2: Иво Николаев Колев
  • Четвърти съдия: Георги Петров Стоянов
  • ВАР съдия: Васил Петров Минев
  • Асистент ВАР съдия: Кристиян Николов Колев
  • Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
ЦСКА Купа на България Лудогорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес