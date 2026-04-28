Спасяват го с хеликоптер-линейка: Струг почти отряза ръката на мъж

Работник в бившия военен завод в Златоград е пострадал днес при трудова злополука, лявата му ръка е почти ампутирана, каза пред БТА директорът на ОДМВР-Смолян ст. комисар Костадин Пачеджиев.

Очаква се в Златоград да кацне хеликоптер, който да транспортира пострадалия до болница в София.

Инцидентът с 67-годишния стругар Н.Д. е станал на работното място, машината е захванала лявата ръка на работника, уточниха от полицията.

Травмите по ръката са тежки, мъжът е загубил много кръв. Има и други наранявания. По случая е образувано досъдебно производство. Информирана е Инспекцията по труда.

